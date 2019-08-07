Ожирение от готовых сухих завтраков объяснил Онищенко

Готовые завтраки при высокой калорийности не дают чувства насыщения и приводят к ожирению, сообщает RNS со ссылкой на депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

"Сухие завтраки — это рафинированная еда, и когда их употребляют, не соблюдают режим питания. Их можно беспрерывно есть как семечки. Физиология желудка построена на том, что его можно наполнить песком, и он будет чувствовать сытость, хотя организм не будет получать необходимое. А что такое "шарики"? Они не дают того объема, который нужен, поэтому, конечно же, идет обман", — отметил Онищенко.

По его словам, происходит ситуация, когда человек вроде по калорийности взял даже больше, чем нужно, а чувство голода не проходит: "Поэтому такая разбалансировка питания, безусловно, не позволяет контролировать объем потребляемой пищи, за ее энергетической ценностью вообще никто за редким исключением не наблюдает, поэтому возникает в том числе и ожирение".

Онищенко подчеркнул, что хлеб грубого помола на завтрак полезнее сухого завтрака. По его словам, "шарики" — это чуждая россиянам культура, которая сейчас активно прививается.

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