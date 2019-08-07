Фото: barnaul.org
Комитет по строительству, архитектуре и развитию разработал эскизы праздничных плакатов, которые украсят краевую столицу ко Дню города.
Баннеры объединила тематика "Барнаул театральный". В связи с этим рядом с традиционным поздравлением с очередной годовщиной со дня основания города будут размещены картины, посвященные театрам.
Плакаты установят на рекламных конструкциях за несколько дней до начала торжественных мероприятий. Предприятиям рекомендуют присоединиться к акции и использовать макеты для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.
Напомним, в этом году День города пройдет 7 сентября.
Комментарии
Где плакаты барнаул ТРЦэшный и Барнаул нищий?
Где плакаты барнаул ТРЦэшный и Барнаул нищий?
У тебя в голове.... иди работай - нищий))
Барнаул однозначно ТРЦэшный, опросите на улицах города 100 жителей, кто за последний год был в театре, а кто в ТЦ))
Не Барнаул-коммунальноаварийный! На плакатах нужно фото коммунальных аварий с затопленными зимой улицами размещать: Наши прорывы!
Барнаул однозначно ТРЦэшный, опросите на улицах города 100 жителей, кто за последний год был в театре, а кто в ТЦ))
Театры ежегодно полные... идите опрашивайте, все ходят в театры. Постоянно полные парковки когда представления.
Если вы не ходите, а ходите только в ТРЦ не значит что все такие.
И правда: разместите на плакатах фото трц -настоящие «достопримечательности» этого города. На окна маршруток посмотрите, где указаны ключевые ориентиры движения: европа, весна, арена, сити и т.д., но нигде не найдете: тюз, театр сказка, филармония. Какой нафиг барнаул театральный?! ?!
7.08.2019 13:00
- гость -
Почему этого?
Они в каждом городе, это необходимость. Раньше были базары сейчас ТРЦ. Вы скучаете по примерочной у всех на виду на картонке?))) Если вы не хотите развиваться, почему другие не должны. И если вы духовно не развиваетесь в театрах это ваши проблемы. Нормальные люди ходят и в театры и в ТРЦ по необходимости.
но нигде не найдете: тюз, театр сказка, филармония. Какой нафиг барнаул театральный?! ?!
2ГИС вам в помощь ))))
Действовавший в СССР норматив обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей составлял 230 кв. м (90 кв. м по продовольственным и 140 кв. м по непродовольственным товарам). В США 1200 кв. м. А вот Барнаул в топ-20 занял 18 место. В краевой столице на каждую тысячу барнаульцев приходится 672 кв. м коммерческих площадей. Идите считайте умники. Барнаул и тут не впереди и по количеству театральных площадок в глубокой тылу. Городу такого размера нужно еще 2 драматических театра, один из них Городской другой детский музыкальный. 1 театр оперы и балета и парочку частных независимых театров.