Фото: barnaul.org

Комитет по строительству, архитектуре и развитию разработал эскизы праздничных плакатов, которые украсят краевую столицу ко Дню города.

Баннеры объединила тематика "Барнаул театральный". В связи с этим рядом с традиционным поздравлением с очередной годовщиной со дня основания города будут размещены картины, посвященные театрам.

Плакаты установят на рекламных конструкциях за несколько дней до начала торжественных мероприятий. Предприятиям рекомендуют присоединиться к акции и использовать макеты для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.

Напомним, в этом году День города пройдет 7 сентября.