Барнаульское "Динамо" проиграло омской команде. Стартовый матч первенства России против "Иртыша" состоялся 6-го августа и завершился со счетом 0:2.

Оба гола барнаульцы пропустили после перерыва, а второй мяч был забит в ворота Богдана Карюкина уже на последних секундах игры.

9 августа "Иртыш" и "Динамо" вновь встретятся в Омске. Это будет поединок 1/64 финала Кубка России.

Затем барнаульцам предстоит серия из четырех домашних матчей первенства России. 14 августа "Динамо" на своем поле встретится с "Читой", 17-го – с иркутским "Зенитом". 25 августа алтайские футболисты проведут поединок против новосибирской команды, а 28-го сыграют с "Сахалином".