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Штраф 100 тысяч за свет: за что грозят санкции абонентам горэлектросети

, ИА "Амител"
В БГЭС рассказали, в каких случаях за использованную электроэнергию абонентам грозят большие штрафы
Плата за свет / Фото: Андрей Луковский

Плата за свет / Фото: Андрей Луковский

Даже добросовестный плательщик рискует "нарваться" на штраф 100 тысяч рублей и выше за использованную электроэнергию. Это происходит, когда энергетики обнаруживают у потребителей просроченный период поверки электросчетчика, факты вмешательства в его работу, нарушения целостности пломбы. Все это является основанием для применения к гражданам жестких санкций. Как добросовестным абонентам избежать рисков и не попасть на непомерные, но законные начисления, в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина. Самые важные фрагменты интервью предлагаем читателям портала Amic.ru.

Счетчик под контролем

– Ирина Александровна, какие обязанности существуют у потребителей электроэнергии, и в каких случаях возникает ее безучетное потребление?

– У потребителя небольшой набор обязанностей. Он должен установить прибор учета и содержать его в исправном состоянии, а также поверять в те сроки, которые установлены законом.

Безучетное потребление возникает при вмешательстве в работу прибора учета, нарушении пломб и знаков визуального контроля. К последним относятся антимагнитные пломбы со специальным веществом, которое срабатывает при воздействии на него магнитного поля.

Кроме того, если потребитель несвоевременно уведомляет о неисправности прибора учета или совершении иных действий, то это тоже расценивается как безучетное потребление. Что касается иных действий, то под ними понимается, например, просроченная поверка счетчика, поскольку в этом случае мы не можем считать его показания верными.

– Как узнать, когда нужно вызывать специалистов?

– Необходимо периодически осматривать прибор учета. Если на нем не отображаются результаты измерения электроэнергии, видны механические повреждения, нарушения пломбы, подошел срок поверки по паспорту на электросчетчик, то об этом следует незамедлительно сообщить в Барнаульскую горэлектросеть.

Какие штрафы

– Каким образом рассчитывают электроэнергию потребителям, которые не сообщают своевременно о нарушениях в работе электросчетчика? 

– Есть разница в расчетах по определению объема потребления электроэнергии, в случае, когда бытовой потребитель находит нарушение сам и когда подобные факты обнаруживает инспектор. Если потребитель добросовестный и сразу заявил о неисправности, тогда ему три месяца дается на то, чтобы восстановить работу прибора учета. За это время начисления будут производиться исходя из его среднего потребления.

Если нарушение работы электросчетчика выявлено во время проверки инспектором, то расчет будет произведен по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента от 1,5 до 10 в зависимости от ситуации. В законе четко прописаны случаи, когда применяется коэффициент 10. Это несанкционированное подключение оборудования к электросети, нарушение целостности прибора учета, наличие механических повреждений, отверстий, трещин, свободного доступа к каким-то элементам прибора учета, неплотное прилегание стекла, отсутствие контрольных пломб или индикаторов антимагнитных пломб.

– А за какой период применяется такая схема расчета?

– С момента последней проверки прибора учета представителем энергоснабжающей организации и до того времени пока учет не будет восстановлен, но за период продолжительностью не более года.

Не стоит пытаться обмануть горэлектросеть, потому что это всегда выливается в крупные штрафы для потребителя. У нас есть сотрудники, в обязанности которых входит ежедневный контроль за работой приборов учета потребителей.

– Давайте представим ситуацию. В квартире живет бабушка. У нее сломался электросчетчик, но она этого не заметила. Неисправность обнаружил сын и сообщил в горэлектросеть. Будет ли бабушка оштрафована, и нужно ли бояться сообщать о подобных фактах?

– Если прибор учета без признаков вмешательства в его работу и пломбы стоят на месте, то в этом случае бояться не стоит.

Не только права, но и обязанности

– Какие сроки поверки работы электросчетчика установлены законом?

– По закону проверяющие вправе приходить к абонентам не чаще одного раза в три месяца. И у потребителей есть обязанность допустить представителя энергоснабжающей организации для проверки прибора учета. По ее итогам составляется документ, в котором говорится, что на такую-то дату прибор учета находится в таком-то состоянии.

– А что ждет потребителя, если инспектора не пустили?

– Бывает такое, когда приходим и фиксируем недопуск, а человек заранее уведомлен и знает о проверке. В этом случае составляется акт в присутствии двух незаинтересованных лиц. В нем фиксируется факт того, что в назначенное время по такому-то адресу инспектор не был допущен к прибору учета. После недопуска мы не знаем показания прибора учета. При двух и более недопусках, предоставленные потребителем показания не учитываются при расчете платы за коммунальные услуги. В течение первых трех месяцев начисление производится исходя из среднемесячного объема потребления, далее плата рассчитывается по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Если позже потребитель допускает инспектора для проверки счетчика и тот выясняет, что с прибором учета все в порядке, то согласно законодательству ранее сделанные начисления с повышающим коэффициентом остаются, а зафиксированные берутся как начальные для последующего учета электроэнергии.

– Если я не допустила инспектора, но продолжаю передавать показания счетчика, то вы их не будете принимать?

– Совершенно верно.

Не доверяйте "регулировщикам"

– Что проверяет инспектор при плановой проверке прибора учета?

– Смотрит, цел ли корпус прибора учета, нет ли на нем механических повреждений, каких-то отверстий, движется ли счетный механизм. Обязательно проверяет пломбы, в том числе антимагнитные. Надо чтобы они были целые. Может произвести специальные замеры, характеризующие работу электросчетчика, если есть необходимость.

– Какие самые распространенные нарушения?

– Часто абоненты не обращают внимания на межповерочный интервал, его счетный механизм, механические повреждения корпуса. Много случаев нарушений антимагнитных пломб.

– Что делать, если не согласен с составленным актом нарушений?

– Если существуют доказательства отсутствия вины, надо прийти в горэлектросеть и представить их. Все стороны заинтересованы, чтобы разобраться в ситуации.

Хочу оградить потребителей от обращений к гражданам, которые обещают урегулировать ситуацию с горэлектросетью. Так, у одной нашей клиентки сломался прибор учета, причем было зафиксировано намеренное повреждение счетного механизма. По этой причине было начислено более 100 тысяч рублей. Женщина пыталась сумму выплат оспорить в суде, наняла представителя, который обещал выиграть дело. Но в результате пришлось оплатить работу юриста, полностью долг горсети, включая пени и госпошлину.

В другом случае прибор учета был исправен, а задолженность рассчитали по показаниям прибора учета. Причем потребитель подписал составленный документ. Однако представитель абонента убедила сделать экспертизу прибора учета. В итоге клиентка оплатила проведение экспертизы, начисление по прибору учета, госпошлину и услуги своего представителя.

Иногда случаются очень интересные диалоги с представителями абонентов. Как-то я прошу такого помощника представить мне документы для ознакомления до судебного заседания. Он говорит, что сделает это, но в суде. Я отмечаю, что тогда не смогу сразу дать оценку по новым обстоятельствам. Он заявляет, что у него одно заседание стоит 10 тысяч рублей, поэтому чем больше заседаний, тем лучше. О какой защите интересов потребителя может идти речь при таком подходе? Люди просто зарабатывают деньги.

К сожалению, таких примеров очень много. Хотя чем оплачивать услуги представителей, разумнее прийти к нам и в досудебном порядке договориться, возможно, оформив рассрочку. Так будет и дешевле, и проще.

– В многоэтажном доме за киловатты безучетного потребления расплачиваются все жильцы дома. Куда обращаться, если знаешь, что у соседа неисправный счетчик?

– Нужно позвонить на телефон доверия Барнаульской горэлектросети по номеру 359-000. Сделать это можно в любое время, он работает круглосуточно. На каждое обращение наши службы реагируют оперативно.

Беседовала Ася Хлыновская

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

7.08.2019 13:06
гость

Необходимо периодически осматривать прибор учета

Надо каждый день осматривать. А лучше вообще не отходить от счетчика. Потому что судя по объяснениям Ирины Тишиной электрикам выгодно обнаружить у вас поврежденную пломбу и впаять штраф в 100 тысяч. Мне кажется опытный электрик может обнаружить повреждение пломбы через пять минут после того, как вы осмотрели счетчик. А что ему может помешать, если никого рядом со счетчиком нет

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7.08.2019 13:09
гость

Да, с пломбой интересно, когда ключ от щитка на несколько квартир и периодически попадает к электрику. Да и не такие уж сложные замки там висят

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7.08.2019 13:22
- гость -

что за санкции вчера вечером были? на целый час отключили свет вечером

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