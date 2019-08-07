Фото: avito.ru

Тренажер-симулятор, полностью повторяющий расположение приборов в кабине BOEING 737 NG, выставлен на продажу в Ульяновске, сообщили в пресс-службе avito.ru.

По словам создателей, он аналогичен тренажерам профессиональных пилотов с одним лишь отличием – платформа неподвижна, то есть испытать ощущения от мертвой петли или иного трюка уже не получится.

Желающему приобрести авиатренажер придется раскошелиться на 7 млн рублей. Автор объявления уточняет, что на создание такого симулятора уходит восемь месяцев.

Для тех, кто не собирается становиться профессиональным пилотом, но хочет ощутить чувство полета и представить себя в роли военного летчика судна, есть вариант подешевле.

В Благовещенске за 1,5 млн рублей продают игровой автомат FLY-Motion. Он управляется с помощью джойстика авиационного типа.