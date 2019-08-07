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Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард

, ИА "Амител"
Приблизительно в такую сумму обойдется заказ новых снарядов взамен уничтоженных
Фото: instagram.com/achinsk_city

Фото: instagram.com/achinsk_city

Военный эксперт Алексей Хлопотов назвал предположительную стоимость боеприпасов, уничтоженных взрывами на артиллерийских складах под Ачинском в Красноярском крае, сообщает газета "Известия".

На двух складах находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Они используются в танках и самоходных артиллерийских орудий.

Специалист отметил, что несколько лет назад танковый снаряд оценивался в 10 тысяч рублей, а артиллерийский – намного дороже. Из этого он сделал вывод, что заказ новых снарядов взамен уничтоженным обойдется порядка в миллиард рублей.

Напомним, взрывы сотрясли деревни под Ачинском 5 августа – в некоторых домах вылетели и стекла, и двери. Известно о том, что пострадали свыше десятка людей. Население в радиусе 20 км от эпицентра ЧП эвакуировали. Кто-то постарался уехать подальше сам, от чего возникли огромные пробки, а на ближайших АЗС раскупили весь бензин.

Люди успели сделать множество снимков. На них видно, что взрыв отдаленно напоминает грибок от ядерного, что и заставило людей паниковать и спешно спасаться бегством.

Предположительной причиной ЧП называют человеческий фактор.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2019 13:20
- гость -

У каждого снаряда есть свой срок хранения.

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