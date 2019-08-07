Российским школьникам помогут ознакомиться с положениями Конституции, представив ее облегченную для восприятия версию, сообщает газета "Известия".

Этой цели послужит "Конституция России в стихах и картинках для детей", в создании которой приняли участие эксперты Совета Федерации, Института развития местных сообществ, фонда "Стратегия будущего" и Ассоциации юристов России.

Книга предназначена для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В ней в стихотворной форме пересказываются первые две главы Конституции: "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".

Для того чтобы закрепить эффект, приводятся "выписки из разных дел Лесного судопроизводства", где на примере ситуаций из жизни сказочных зверей показывается применение основного закона государства.

Так, Хорька судят за ложный донос на Лисицу, которую он обвинил в убийстве кур, а Кукушку лишают родительских прав за подбрасывание яйца в гнездо Зимородку.

Особое внимание уделяется правам и обязанностям граждан. Например тому, что россияне обязаны защищать родину и платить налоги. Последнее изложено так:

"И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут".

Уделили внимание авторы и таким базовым принципам, как равенство всех перед законом, включая и тех, кто его не знает.

Некоторые из них взяты из современных реалий. Так, о праве говорить на родном языке рассказывается на примере ситуации на Украине, где во многом из-за его ущемления и началась война в Донбассе:

"Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть".

В качестве иллюстраций в книге использованы детские рисунки, которые присылали школьники со всей России, участвуя в конкурсе "Если бы я был президентом".

В регионы уже направлены рекомендательные письма, в которых просят рассмотреть возможность внедрения "Конституции России в стихах и картинках для детей" в учебный процесс. Они подписаны главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.