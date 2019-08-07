Среда, 7 Август, 16:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,2
€ 73,07
Обь
173см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах

, ИА "Амител"
Детям расскажут основные положения главного закона страны в более легкой форме
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

Российским школьникам помогут ознакомиться с положениями Конституции, представив ее облегченную для восприятия версию, сообщает газета "Известия".

Этой цели послужит "Конституция России в стихах и картинках для детей", в создании которой приняли участие эксперты Совета Федерации, Института развития местных сообществ, фонда "Стратегия будущего" и Ассоциации юристов России.

Книга предназначена для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В ней в стихотворной форме пересказываются первые две главы Конституции: "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".

Для того чтобы закрепить эффект, приводятся "выписки из разных дел Лесного судопроизводства", где на примере ситуаций из жизни сказочных зверей показывается применение основного закона государства.

Так, Хорька судят за ложный донос на Лисицу, которую он обвинил в убийстве кур, а Кукушку лишают родительских прав за подбрасывание яйца в гнездо Зимородку.

Особое внимание уделяется правам и обязанностям граждан. Например тому, что россияне обязаны защищать родину и платить налоги. Последнее изложено так:

"И как в партнерских отношеньях
От вас обязанностей ждут:
Платить налоги регулярно,
Ведь гражданами нас зовут".

Уделили внимание авторы и таким базовым принципам, как равенство всех перед законом, включая и тех, кто его не знает.

Некоторые из них взяты из современных реалий. Так, о праве говорить на родном языке рассказывается на примере ситуации на Украине, где во многом из-за его ущемления и началась война в Донбассе:

"Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть".

В качестве иллюстраций в книге использованы детские рисунки, которые присылали школьники со всей России, участвуя в конкурсе "Если бы я был президентом".

В регионы уже направлены рекомендательные письма, в которых просят рассмотреть возможность внедрения "Конституции России в стихах и картинках для детей" в учебный процесс. Они подписаны главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 0
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 5
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 3
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 6
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 0
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 9
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 7
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 2
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 9
12:59
Посетят шамана и Белокуриху-2: федеральные СМИ совершат медиаэкспедицию по Алтаю 1
12:51
Штраф 100 тысяч за свет: за что грозят санкции абонентам горэлектросети 7
12:34
Здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 49 млн рублей 0
12:14
Тренажер-симулятор полетов BOEING 737 NG продают за 7 млн рублей 4
11:59
Неизвестные погнули знаки "Пешеходный переход" на одной из улиц в Бийске 0
11:41
Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши 7
11:31
Барнаульское "Динамо" начало сезон с поражения 3
11:15
Стартовала продажа благотворительных футболок с принтом #сибирьгорит 12
10:59
Экскурсии на Старый базар начали устраивать в Барнауле 3
10:36
Барнаул театральный. Опубликованы эскизы плакатов на День города 10
09:59
Молодежь до 24 лет вдвое реже стала брать кредиты 5
09:29
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России 7
08:52
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов 21
08:11
Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго 4
07:40
Спрос на китайские автомобили резко подскочил в России 18
07:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы актрисы Шарлиз Терон в кино 15
07:15
Где лучше жить в обновленном центре Барнаула 0
06:58
Барнаульцев приглашают на субботник-квест, который пройдет в ленточном бору 2
06:48
Первая годовщина со дня смерти экс-губернатора Михаила Евдокимова: архивные фото 11
06:20
Пять человек поборются за одно место депутата в Барнаульской гордуме 10
06:09
Хоть на Камчатку, хоть в Калининград. Четверть барнаульцев готовы уехать ради работы 1
06:01
Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка 37
23:43
Наказание за подделку документов ужесточили в России 0
23:18
"Комнату здоровья" с бесплатными тренажерами откроют в Барнауле 0
22:36
Трех бийчанок не допустили до выборов в гордуму 12
22:04
Военные трижды перекроют трассы под Барнаулом с 6 по 8 августа 1
21:28
Алтайский священник записывает видеоролики с крестного хода 7
20:27
Говорящий робот появился в барнаульском гипермаркете 2
19:59
Две улицы поочередно перекроют в Барнауле 0
19:21
Алтайский борец завоевал бронзу на турнире в Германии 0
18:48
"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню 5
18:16
Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки 11
17:59
Дети в Бийске "разломали" автомобиль, припаркованный на игровой площадке 10
17:46
Россияне рассказали, какие страны считают главной угрозой ядерной войны 1
16:58
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки по кредитам до 11,4% 1
16:37
Труба в Барнауле стала и источником водоснабжения, и мостом через реку 0
15:45
Большинство россиян уверены, что принимаемые меры не решают экологических проблем 4
15:34
Запрет алкоголя россиянам до 21 года раскритиковало Минэкономразвития 4
14:59
Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов 10
14:39
Барнаульцу грозит 12 лет колонии за насмерть сбитую девушку 26

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.