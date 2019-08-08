Самое подходящее время года, для того чтобы купить автомобиль – лето. Автосалоны делают грандиозные скидки и наиболее выгодные предложения. Поэтому тем, кто решил приобрести новое авто, лучше всего сделать это прежде чем наступит осень.

Любители мощных и современных машин должны быть в курсе, что в автоцентре "Реал" до конца августа 2019 года кроссовер, о котором вы давно мечтали, купить становится еще реальнее. Выгода на них составляет до 350 000 рублей, а процентная ставка начинается от 0%. Выбор огромен: новый KIA Sportage, Subaru Forester, Subaru Outback, Mazda CX-5, KIA Rio и KIA Rio X-Line. Осталось лишь определить, какой из них станет вашим.

Новый KIA Sportage – отличный компаньон для современного любителя приключений вне унылой трассы и в шумном городе, потому что имеет богатое внутреннее оснащение, вышедшее на новый продвинутый уровень, хорошую проходимость и действительно уделяет много внимания безопасности, благодаря шести подушкам безопасности и круиз-контролю.

Полноприводные Subaru Forester и Subaru Outback подойдут тем, кто много времени проводит за городом. Благодаря увеличенному дорожному просвету, они готовы к тому, чтобы отправиться с вами на рыбалку, в горы и длительную поездку по пересеченной местности. Их невозможно не любить, ведь они великолепно справляются с поставленной задачей и помогают водителю с помощью интеллектуальной системы EyeSight.

Mazda CX-5 – выносливый и технологичный автомобиль премиум-класса, который безупречно сочетает в себе красоту, изысканность и силу. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора и роскошный интерьер с кожаной отделкой Nappa для настоящих ценителей.

Для тех, кто предпочитает поездки всей семьей или впервые покупает автомобиль, действует государственная программа "Первый или семейный автомобиль". Она представляет собой беспрецедентное предложение, по которому вы можете стать владельцем KIA Rio и KIA Rio X-Line с выгодой* до 161 700 рублей и кредитной ставкой от 0% годовых. Подробнее об этих моделях вы можете узнать здесь: KIA RIO X-Line и KIA RIO**.

Успейте выбрать свой кроссовер этим летом.

*Выгода достигается путем уменьшения величины первоначального взноса на 10% от стоимости автомобиля, указанной в кредитном договоре. Для жителей Дальнего Востока субсидия увеличена до 25%. Указанная выгода предоставляется банками, участвующими в программе KIA Финанс ООО "Руфинанс Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №.1792 от 13.02.2013 г.) и "Сетелем Банк" ООО (Генеральная лицензия ЦБ РФ №.2168 от 27.06.2013 г.), в рамках государственных программ, осуществляемых Министерством промышленности и торговли РФ – "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", только на новые автомобили разрешенной максимальной массы не более 3,5 тонн, с паспортом транспортного средства, выданным не ранее 1 января 2019 года, итоговой стоимостью в договоре купли-продажи с официальным дилером KIA до 1 000 000 руб. включительно следующим категориям клиентов: клиенты, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей, в т.ч. находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных (по программе "Семейный автомобиль"), либо клиенты, которые ранее не имели в собственности автомобиля (программа "Первый автомобиль"). При этом обе категории клиентов должны иметь водительское удостоверение и не должны заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля. Все подробности на сайте и на сайте Министерства промышленности и торговли РФ. Не является публичной офертой. Товар сертифицирован.

** Искусство удивлять.

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