Первое сентября, когда ваш ребенок впервые или вновь пойдет в школу, совсем близко. Трепет, волнение, радостное предвкушение встреч с одноклассниками и новых знаний – неотъемлемые спутники этого торжественного дня. А еще – охапка цветов, которую с гордостью несет каждый школьник, чтобы порадовать своего учителя.

Главное правило выбора букета на День знаний заключается в том, чтобы вашему ребенку было удобно держать его в руках и цветы должны быть без шипов. Композиция должна быть легкой, не закрывать лицо ребенка, а упаковка – приятной на ощупь.

ПОПУЛЯРНЫЕ БУКЕТЫ

1. Дельфиниум

Этот высокий, выразительный цветок, получивший свое название из-за сходства формы бутонов с головками дельфинов, благодаря своему загадочному синему или нежно-голубому цвету позволит создать незабываемую композицию.

2. Гортензия

Объемные соцветия этого пышного и эффектного цветка хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими растениями, что делает его отличной основой для праздничного букета.

3. Подсолнух

Это растение придаст жизнерадостности любому букету! Декоративные подсолнухи весьма самодостаточны, поэтому он может быть представлен как один цветок либо красиво смотреться со сборными цветами в букете или композиции.

4. Протея

Стойкие соцветия протеи больше напоминают элементы подводного пейзажа, чем наземную растительность. Аранжировки с ней отличаются интересной текстурой и формой. Разные сорта протеи не похожи друг на друга: одни цветы напоминают огромные кубки, пушистые от обилия лепестков, другие похожи на утыканные иголками подушечки. Листья у разных сортов протеи тоже сильно отличаются. В букете протея сохраняет свежесть 2-3 недели. После высыхания не теряет яркость цвета и форму. Сухоцветами украшают цветочные композиции.

5. Полевые цветы

Нежный букет из полевых и луговых цветов станет идеальным вариантом стильного букета на День знаний.

6. Оригинальная упаковка

Сделать букет по-настоящему необычным поможет упаковка: букет в книжке, крафтовая бумага, плетеные корзины, шляпные коробки, деревянные ящики и шкатулки. Кроме того, к 1 сентября популярно оформление композиций канцелярскими принадлежностями (цветными карандашами, линейками, ручками), а также букеты в виде глобусов.

СТИЛЬНЫЕ БУКЕТЫ В БАРНАУЛЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Можно ли заказать букет, отвечающий актуальным мировым трендам, в Барнауле? Доверьтесь в этом вопросе профессионалам: опытные сотрудники сети цветочных магазинов "Соцветие", регулярно занимающие призовые места на чемпионатах по флористике регионального и федерального масштаба, знают толк в современной цветочной моде. Они уже сейчас готовы оформить предзаказ на букеты к 1 сентября и с удовольствием создадут для вас оригинальные композиции из цветов на любой вкус и бюджет, которые точно понравятся и запомнятся каждому учителю.

Кстати, недавно у "Соцветия" состоялось открытие двух новых магазинов в разных районах нашего города – на пр. Ленина, 43 и на ул. Балтийской, 116 – чтобы быть еще ближе к вашему дому и офису. Во всех цветочных магазинах "Соцветие" представлен богатый ассортимент свежих цветов и растений из разных уголков света, а также красивый и эксклюзивный декор. "Соцветие" – жизнь в ярких цветах!

Сеть цветочных магазинов "Соцветие"

пр. Ленина, 43, тел. 500-929

ул. Балтийская, 116, тел. 500-919

ул. Челюскинцев, 143, тел. 504-503

пр. Красноармейский, 51а, тел. 529-767

ул. Молодежная, 50, тел. 720-173

Инстаграм