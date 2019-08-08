24 августа 2019 года в Барнауле состоится масштабный фестиваль "Дни алтайского сыра", организаторами которого выступают управление Алтайского края пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Союз сыроделов Алтайского края, продюсерский центр "Квадрат" при поддержке администрации города Барнаула.

Фестиваль проходит уже более 10 лет, и с каждым годом организаторы находят новые подходы к проведению. Это не просто ярмарка-продажа сыра, а настоящий праздник для всей семьи. Здесь будут развлечения и для малышей, и для молодежи, и для людей старшего поколения.

На фестивале "Дни алтайского сыра" можно будет принять участие в оценке сырных блюд, приготовленных лучшими поварами краевой столицы и других городов на конкурсе "CHEESE A LE CHEF", насладиться фирменными сырными блюдами известных ресторанов Сибири, поучаствовать в сырном квесте и выиграть призы. Конечно же, будет дегустация алтайских сыров от известных брендов и фермерских сыроварен.

В 11.00 на церемонии открытия гости фестиваля смогут увидеть настоящий костюмированный бал во главе с самим Петром I и его свитой и погрузиться в историю появления сыра на Руси.

"В этом году фестиваль "Дни Алтайского сыра" будет весь выдержан в стилистике петровской эпохи: и атмосферные фотозоны, и оформление площадок, и настроение праздника, — рассказала соорганизатор фестиваля, руководитель проектов продюсерского центра "Квадрат" Татьяна Потапова. — При подготовке сырного праздника мы особый акцент сделали на том, чтобы на фестивале было интересно малышам и молодежи. Подрастающему поколению мы хотим напомнить, что Алтай – это Сибирская столица сыроделия, а алтайский сыр – достояние страны".

Завершатся "Дни Алтайского сыра" концертом барнаульской группы "25 кадр".

24 августа 2019 года всех сыроманов и сыролюбов ждут на Нулевом километре с 10 до 18 часов.

Вход свободный.

Информационные партнеры фестиваля: Новое Радио Барнаул, информационный портал Amic.ru.