Фото: Avito.ru
В поселке Фирсова Слобода на продажу выставили коттедж площадью 409 квадратных метров. По данным сайта Avito.ru, его стоимость – 29,5 млн рублей.
На цокольном этаже дома есть комплекс отдыха с сауной, спортивным залом, теннисом, баром. Планировка первого этажа включает зал с камином, кухню-студию, санузел. На втором – три спальные комнаты, кабинет, зимний сад, кладовая, балкон и санузел.
На участке построены баня с комнатой отдыха, гараж, есть зона барбекю.
"Коттедж в отличном состоянии, с мебелью и техникой, окна пластиковые, центральное водоснабжение, газовое отопление, в санузлах – теплые полы", – сказано в объявлении.
Кстати, по данным Avito.ru, в Фирсовой Слободе продают семь коттеджей дороже 20 млн рублей.
Комментарии
Абсолютный перебор во всём. И в цене и квадратах.