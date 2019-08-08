Фото: Avito.ru

В поселке Фирсова Слобода на продажу выставили коттедж площадью 409 квадратных метров. По данным сайта Avito.ru, его стоимость – 29,5 млн рублей.

На цокольном этаже дома есть комплекс отдыха с сауной, спортивным залом, теннисом, баром. Планировка первого этажа включает зал с камином, кухню-студию, санузел. На втором – три спальные комнаты, кабинет, зимний сад, кладовая, балкон и санузел.

На участке построены баня с комнатой отдыха, гараж, есть зона барбекю.

"Коттедж в отличном состоянии, с мебелью и техникой, окна пластиковые, центральное водоснабжение, газовое отопление, в санузлах – теплые полы", – сказано в объявлении.

Кстати, по данным Avito.ru, в Фирсовой Слободе продают семь коттеджей дороже 20 млн рублей.