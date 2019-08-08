Скоро в России для формирования статистики будут использовать электронную информацию: данные о покупках через интернет, банковские операции и остальное. Об этом рассказали представители Росстата, прибывшие в Алтайский край на рабочее совещание, передает пресс-служба краевого органа статистики.

По словам заместителя руководителя Росстата Марины Сабельниковой, в планах для формирования статистики брать информацию об электронных банковских платежах, покупках через карты и в интернет-магазинах, использование геотегов для определения положения людей и другое. Это "может стать дополнительным важным источником в сборе данных для изучения статистики туризма, миграции, торговли и демографии", – отметила она.

В пример подобного успешного опыта она привела Эстонию, где туристов считают и отслеживают в том числе и по геоданным.

Сейчас Росстат договаривается с ведомствами и организациями, которые обладают разными потоками информации.

В главном статистическом ведомстве страны заверили: данные будут собирать обезличенно, чтобы не затронуть персональные интересы.