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Интернет-покупки и банковские платежи будут использовать для официальной статистики

, ИА "Амител"
Эти данные применят в сфере туризма, миграции, торговли
Фото: ngimg-1.bestofpartners.com

Фото: ngimg-1.bestofpartners.com

Скоро в России для формирования статистики будут использовать электронную информацию: данные о покупках через интернет, банковские операции и остальное. Об этом рассказали представители Росстата, прибывшие в Алтайский край на рабочее совещание, передает пресс-служба краевого органа статистики.

По словам заместителя руководителя Росстата Марины Сабельниковой, в планах для формирования статистики брать информацию об электронных банковских платежах, покупках через карты и в интернет-магазинах, использование геотегов для определения положения людей и другое. Это "может стать дополнительным важным источником в сборе данных для изучения статистики туризма, миграции, торговли и демографии", – отметила она.

В пример подобного успешного опыта она привела Эстонию, где туристов считают и отслеживают в том числе и по геоданным.

Сейчас Росстат договаривается с ведомствами и организациями, которые обладают разными потоками информации.

В главном статистическом ведомстве страны заверили: данные будут собирать обезличенно, чтобы не затронуть персональные интересы.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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