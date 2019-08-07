Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан 7 августа 1999 года

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью ИА "Чечня Сегодня" рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад – 7 августа 1999 года.

Кадырову напомнили его слова о том, что ваххабизм пришел в Чечню извне, "но тем не менее есть те, кто организаторов нападения называет "вооруженным вторжением чеченских террористов".

"Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла "армия" дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска. На всем пути дорога отлично видна с воздуха, но боевики спокойно добрались до Дагестана. Граница была полностью открыта. Операция против террористов продолжалась с 11 по 24 августа. В ходе нее лидеры боевиков не пострадали. Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня. Вернувшись в Грозный, ежедневно общался с журналистами", – рассказал Кадыров.

На вопрос "можно ли было это предотвратить" Кадыров ответил, что о готовящемся вторжении "задолго говорила каждая торговка на Хасавюртовском рынке".

"Но бандитам удалось доехать до Ботлихского района, не понеся на узкой дороге практически никаких потерь. По той же дороге вернулись обратно. После похода в Дагестан эмир Хаттаб дал интервью российским и иностранным журналистам в своем доме-штабе. Он открыто говорил, что скоро состоится поход в Дагестан через Новолакский и Хасавюртовские районы. Однако граница между Чечней и Дагестаном опять не была прикрыта, боевики почти беспрепятственно вошли в Дагестан", – отметил Кадыров.

По его словам, один известный генерал-полковник "в первые же дни был снят с командования операцией против террористов на этом направлении".

Также Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, "будучи муфтием, а не политиком или военным человеком, рискуя собственной жизнью, четко, ясно и решительно осудил авантюру Хаттаба, Кебедова, Тагаева и других главарей вторжения".

"И в последующем внес известный всему миру вклад в уничтожение международного терроризма в Чечне и на всем Северном Кавказе. Именно следуя его путем, эта проблема полностью решена", – подчеркнул глава Чечни.

Кадыров отметил, что простые дагестанцы показали террористам, что им не нужна эта авантюра и с оружием в руках встали на защиту своих земель.

В 2013 году Кадыров рассказал о неоценимом вкладе чеченцев в дело великой Победы.