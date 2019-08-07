Черную дыру весом в 40 млрд масс Солнца нашли американские ученые

Астрономы из Корнеллского университета обнаружили в центре галактики Holmberg 15A одну из самых больших черных дыр, масса которой в 40 млрд раз превышает вес Солнца, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт учреждения.

Найти черную дыру удалось по движению звезд. Согласно расчетам ученых, расстояние от центра дыры до горизонта событий составляет 790 астрономических единиц (путь от Земли до Солнца равен одной такой единице).

Ученые провели моделирование, с помощью которого выяснили, что черная дыра появилась после столкновения двух галактик. Астрономы продолжить дальнейшее изучение своей находки.

Holmberg 15A представляет собой сверхгигантскую эллиптическую галактику, в которую входит группа галактик Abell 85. Она находится в созвездии Цетус на расстоянии 700 млн световых лет от Земли.

В апреле ученые опубликовали первую в истории фотографию черной дыры, расположенную в центре галактики Messier 87. Этот объект удален от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.