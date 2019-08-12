В Барнауле откроется вторая пиццерия "Папа Джонс"

12 августа 2019 года на проспекте Красноармейском, 104А откроется второй в Барнауле ресторан сети "Папа Джонс". Пиццерия будет расположена в самом центре города в пешей доступности от вузов и крупных бизнес-центров.

Стильный интерьер, детская игровая и VIP-зоны, в которых можно уединиться, сделают комфортным отдых как посетителей пиццерии с детьми, так и студентов. Для работающих в центре барнаульцев предусмотрены бизнес-ланчи по выгодным ценам. Приятно провести обеденное время просто, ведь теперь и в центре есть пиццерия "Папа Джонс".

В честь открытия пиццерии в социальных сетях разыгрывается годовой запас пиццы, принять участие можно в группе "ВКонтакте" "Папа Джонс" города Барнаула и "Инстаграме".

В течение месяца для новых гостей пиццерии действует акция – скидка 30% на первый заказ. Чтобы воспользоваться ей, нужно пройти регистрацию, получить код и сделать заказ на сайте.

Зона доставки ресторана включает в себя близлежащие улицы – легко достигаемые за короткое время. Это позволит курьерам оперативно доставлять горячую и вкусную пиццу.

В "Папе Джонс" представлено более 20 видов пиццы: мясные и сырные, пикантные и классические, на традиционном тесте и с сырным бортом – каждый найдет то, что придется ему по вкусу. Кроме пиццы в ресторане будут представлены различные закуски, салаты, супы, десерты и напитки.

Пиццерия "Папа Джонс"

(3852) 25-75-00

пр. Красноармейский, 104А

ул. Малахова, 79

Сайт

Papa John’s в России

Papa John’s входит в тройку компаний-лидеров по доставке пиццы в мире. Компания была создана 33 года назад. Сегодня Papa John’s – это 5 500 ресторанов в 46 странах мира, включая Англию, Канаду, Индию, Китай, Венесуэлу, Египет, Саудовскую Аравию, Францию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Россию и Турцию.

Сеть "Папа Джонс" представлена компанией PJ Western, которая является мастер-франчайзи для России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Польши. К марту 2019 года на территории России, СНГ и Польши открыто более 200 ресторанов.

Papa John’s входит в тройку лидеров рынка по доставке пиццы в России. 75% заказов поступает онлайн – это самый высокий показатель среди всех 45 стран присутствия сети.

В 2017 году российская команда "Папа Джонс" победила в номинации "Лучший международный франчайзи" (Bestlargeinternationalfranchisee) по итогам ежегодной премии OPCON 2017 в США. Это собственная премия компании на звание лучшего франчайзи сети среди крупных представительств. Конкурсанты оценивались по критериям роста выручки сопоставимых ресторанов, количеству открытых точек и качеству продукта по системе "Таинственный покупатель".