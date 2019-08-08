Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов ответил на вопрос журналистов об ущербе от лесных пожаров в регионе, сообщает РИА Новости.

По его словам, пока какие-то выводы делать рано, однако, исходя из экономической стоимости древесины, пожары нанесли вред на 1,5-2 млрд рублей. Точное число можно будет назвать только после оценки качества леса и степени повреждения деревьев.

"Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5-2 миллиардов рублей, — заявил Маслодудов. — Думаю, что в этом году он не будет ниже".

Он уточнил, что готовится новая методика подсчета ущерба от лесных пожаров, которая будет оценивать не только экономический вред, но и ущерб, который наносится экологии.

По данным Лесопожарного центра на 7 августа, в Красноярском крае горит чуть более 850 тысяч гектаров тайги. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram видео о лесных пожарах.

Ранее сенатор Алексей Майоров предложил изменить норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров, из-за которой малые очаги разрастаются в огромные пожары.