2,4 млн гектаров леса в труднодоступной местности горит в РФ по данным на 7 августа, сообщает Авиалесоохрана. На этой территории действуют 273 пожара.

Наибольшая площадь, которую прошел огонь действующих пожаров, зафиксирована в Якутии (915 тысяч га), Красноярском крае (812 тысяча га) и Иркутской области (570 тысяч га).

Напомним, сибиряки записывали видеообращения, собирали подписи под петицией и устраивали пикеты с требованием ввести режим ЧС и потушить пожары в Сибири, которые отравляют гражданам воздух.

В Барнауле даже фиксировалось превышение допустимых нормативов по содержанию в воздухе продуктов горения.

По приказу президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров подключили авиацию Минобороны. Ведомству за три дня удалось потушить возгорания на площади 450 тысяч га.

Против красноярских чиновников возбудили уголовное дело из-за непринятых мер реагирования в ситуации, когда пожары только начинали разгораться.