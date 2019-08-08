Реальный эффективный курс рубля поднялся на 7,7% в 2019 году в сравнении с показателями на конец 2018-го, сообщает Центробанк.

При этом за июль, в сравнении с июнем, рост составил 1,6%. По отношению к евро рубль укрепил свои позиции на 9% (за месяц – на 2,1%), к доллару – на 7,1% (1,8%).

Отметим, что реальный эффективный курс рубля высчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнеров страны. Учитывается в том числе и их доля во внешнеторговом обороте с РФ.