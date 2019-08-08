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Дожди, град и грозы ожидают в Алтайском крае 8 августа

, ИА "Амител"
Температура воздуха днем может достигать +32°C
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

8 августа в Алтайском крае ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне от +27°C до +32°C. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы и град, следует из прогноза краевого ЦГМС.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 18 м/с. В темное время суток похолодает – от +12°C до +17°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +27°C до +29°C. Вечером возможны дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +12°C до +14°C. Ветер ожидается умеренный. Его скорость составит от 7 до 12 м/с.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.08.2019 10:32
АБОРИГЕН

Да, главное ничего не забыть, чтобы потом не предъявили.

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