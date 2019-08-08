8 августа в Алтайском крае ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне от +27°C до +32°C. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы и град, следует из прогноза краевого ЦГМС.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 18 м/с. В темное время суток похолодает – от +12°C до +17°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +27°C до +29°C. Вечером возможны дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +12°C до +14°C. Ветер ожидается умеренный. Его скорость составит от 7 до 12 м/с.