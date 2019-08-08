Четверг, 8 Август, 13:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,09
€ 72,89
Обь
166см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Медики выяснили, в каком возрасте рак чаще идет в атаку на организм человека

, ИА "Амител"
Странным оказалось, что люди старческого возраста вошли в группу пониженного риска заболеть раком
Самый опасный возраст в плане раковых заболеваний – от 45-50 лет / Фото: hi-tech.mail.ru

Самый опасный возраст в плане раковых заболеваний – от 45-50 лет / Фото: hi-tech.mail.ru

Американские ученые подтвердили прямую зависимость между возрастом и онкологическими заболеваниями, а также выяснили, что меньше всего рак угрожает не только молодым, но и пожилым людям, сообщает "Царьград" со ссылкой на журнал CA: A Cancer Journal for Clinicians.

В Американском обществе изучения рака в Атланте решили понаблюдать в том числе за долгожителями, исследуя вопрос возникновения у них онкозаболеваний по сравнению с более молодыми группами населения. Был сделан неожиданный вывод: к 85 годам риск заболеть раком достигает стабильного минимума.

Самый опасный возраст в плане онкозаболеваний – от 45-50 лет, а с 75-80 лет угроза снижается.

Ученые пояснили, что ближе к пенсионному возрасту риски возрастают, поскольку ухудшаются защитные свойства организма. Особенно это касается Т-клеток, которые отвечают за выявление и уничтожение раковых клеток.

Однако странным оказалось, что люди старческого периода вошли в группу пониженного риска. Медики считают, что это связано с тем, что клетки начинают медленней делиться, следовательно, и реже мутируют.

Также отмечается, что если рак выявляется у долгожителей, то он такой же, как и молодых людей – рак простаты, груди, легких и кожи.

Ранее медики назвали 11 ранних признаков рака, при которых следует обратиться к врачу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.08.2019 12:12
- гость -

Странным оказалось, что сильно пожилые люди вошли в группу пониженного риска заболеть раком

чисто логически ничего странного нет - просто те у кого был повышенный риск заболеть уже заболели и откинулись )))

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:05
Тренер и капитан "АлтайБаскета" рассказал о планах на сезон 1
12:58
"Рискуют остаться без работы": управляющие компании задолжали БСК миллион рублей 0
12:53
Учителей перестанут заставлять "мешать и вредить образовательному процессу" в школах 0
12:37
Проект по обучению предпенсионеров "хромает", но задача решится в срок 1
12:20
Опубликована программа Дня физкультурника в Горно-Алтайске 0
12:02
Тур по ресторанам проведут в честь Дня города в Белокурихе 2
11:58
Медики выяснили, в каком возрасте рак чаще идет в атаку на организм человека 1
11:45
АлтГТУ приглашает алтайских школьников в профильные классы 1
11:30
Орешкин поддержал строительство новой трассы Алтай – Казахстан 2
11:01
Барнаульцев и гостей алтайской столицы приглашают посетить царство сыра 4
10:53
Сотрудников Центра медицины катастроф Алтая пристыдили за жалобы 19
10:03
Дожди, град и грозы ожидают в Алтайском крае 8 августа 1
09:31
Лето дает преимущество: почему стоит приобрести кроссовер сейчас 5
09:16
Реальный эффективный курс рубля вырос на 7,7% 5
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 7
08:59
Экс-президент Киргизии обороняет резиденцию от спецназа 10
08:02
Поручиться за развитие: как финансовые гарантии спасают алтайский бизнес 0
08:00
Свет, счетчики и тарифы: онлайн-конференция с директором БГЭС
Барнаульцы могут напрямую обратиться к гендиректору компании с любым вопросом, касающимся деятельности БГЭС
07:57
2,4 млн га леса горит в труднодоступных местах России 2
07:33
Ущерб от красноярских лесных пожаров может превысить 2 млрд рублей 3
07:18
Куда бы спрятаться: как в барнаульском зоопарке животные переносят аномальную жару 1
07:02
Дорога в небеса: как алтайские альпинисты покоряли и погибали на Эвересте 18
06:46
Интернет-покупки и банковские платежи будут использовать для официальной статистики 0
06:27
"Человек дождя": пять важных ролей в карьере Дастина Хоффмана 6
06:13
Сауна, спортзал и теннис: в Фирсовой Слободе продают коттедж с комплексом отдыха 9
06:01
90% бюджета не освоено: Томенко недоволен темпами газификации Алтайского края 4
00:57
"А там пожары!": Путин пошутил на встрече с пострадавшими от паводка сибиряками 10
23:51
Черную дыру весом в 40 млрд масс Солнца нашли американские ученые 2
22:43
Самосвал сгорел в Барнауле на Змеиногорском тракте 3
22:22
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан 7 августа 1999 года 1
21:56
Кто виноват? Опубликовано видео ДТП с участием трех автомобилей в Барнауле 18
21:38
Томенко: мы должны увеличить темпы ввода жилья до одного миллиона "квадратов" 10
20:40
Неправда: данные о бедности среди детей в России прокомментировал Минтруд 2
19:45
Туристка из Екатеринбурга попала под камнепад на отдыхе в Горном Алтае 1
19:30
Дачи генсеков СССР в Крыму продали за 1,2 млрд рублей неизвестному покупателю 1
18:50
Строители восстановят поврежденные "фекальными водами" квартиры и дезинфицируют дом 7
18:24
Ожирение от готовых сухих завтраков объяснил Онищенко 3
17:01
Причину многометрового фонтана из канализации в Барнауле объяснили в "Росводоканале" 9
16:37
Одобрен переход Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения 9
16:21
Шесть тысяч жителей Барнаула на несколько дней останутся без горячей воды 0
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 4
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 9
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 6
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 9
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 3
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 19
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 10
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 7
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 13

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.