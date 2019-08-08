Медики выяснили, в каком возрасте рак чаще идет в атаку на организм человека

Американские ученые подтвердили прямую зависимость между возрастом и онкологическими заболеваниями, а также выяснили, что меньше всего рак угрожает не только молодым, но и пожилым людям, сообщает "Царьград" со ссылкой на журнал CA: A Cancer Journal for Clinicians.

В Американском обществе изучения рака в Атланте решили понаблюдать в том числе за долгожителями, исследуя вопрос возникновения у них онкозаболеваний по сравнению с более молодыми группами населения. Был сделан неожиданный вывод: к 85 годам риск заболеть раком достигает стабильного минимума.

Самый опасный возраст в плане онкозаболеваний – от 45-50 лет, а с 75-80 лет угроза снижается.

Ученые пояснили, что ближе к пенсионному возрасту риски возрастают, поскольку ухудшаются защитные свойства организма. Особенно это касается Т-клеток, которые отвечают за выявление и уничтожение раковых клеток.

Однако странным оказалось, что люди старческого периода вошли в группу пониженного риска. Медики считают, что это связано с тем, что клетки начинают медленней делиться, следовательно, и реже мутируют.

Также отмечается, что если рак выявляется у долгожителей, то он такой же, как и молодых людей – рак простаты, груди, легких и кожи.

Ранее медики назвали 11 ранних признаков рака, при которых следует обратиться к врачу.