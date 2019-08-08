Учителей перестанут заставлять "мешать и вредить образовательному процессу" в школах

Законопроект о снижении нагрузки на педагогов по составлению отчетности подготовлен в Минпросвещения России, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента госполитики в сфере оценки качества общего образования ведомства Антона Четверткова.

В конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев призвал избавить учителей от излишней отчетности. По его мнению, компетентные органы, если им это понадобится, могут самостоятельно искать информацию. После бывшая барнаульская учительница рассказала в интервью Amic.ru, о чем говорил премьер: "Вместо того чтобы готовить планы уроков и уделять больше сил и времени детям, я перепечатывала рабочие программы и понимала, что теряю время. Заполнение документов – самая тяжелая, скучная и никому не нужная работа. Эти документы нужны ревизорам, которые аттестует школу. Для учеников они не несут никакой пользы".

"В настоящее время министерством подготовлен проект федерального закона, который уменьшит нагрузку учителей, связанную с составлением отчетов, ответов на информационные запросы, а также с подготовкой внутренней отчетности в школах", – рассказал Четвертков.

По его словам, в настоящее время преподавателям приходится отвечать на множество запросов, в том числе о количестве деревьев, высаженных в школьном дворе.

"Это не только не имеет отношения к образовательному процессу, но напрямую ему мешает и вредит", – уверен Четвертков.

Он подчеркнул, что специалисты министерства уже изучили ситуацию и определили перечень избыточной отчетности.

Так, в ходе анализа уже поступивших ответов от представителей профессионального сообщества выявлены четыре основных документа для разработки и ведения учителями – это рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.