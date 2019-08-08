Четверг, 8 Август, 13:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,09
€ 72,89
Обь
166см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Учителей перестанут заставлять "мешать и вредить образовательному процессу" в школах

, ИА "Амител"
Минпросвещения готовит проект, который избавит преподавателей от лишней бюрократии на работе
Преподавателям приходится составлять отчеты и заполнять множество бумаг / Фото: tipsdoktercantik.com

Преподавателям приходится составлять отчеты и заполнять множество бумаг / Фото: tipsdoktercantik.com

Законопроект о снижении нагрузки на педагогов по составлению отчетности подготовлен в Минпросвещения России, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента госполитики в сфере оценки качества общего образования ведомства Антона Четверткова.

В конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев призвал избавить учителей от излишней отчетности. По его мнению, компетентные органы, если им это понадобится, могут самостоятельно искать информацию. После бывшая барнаульская учительница рассказала в интервью Amic.ru, о чем говорил премьер: "Вместо того чтобы готовить планы уроков и уделять больше сил и времени детям, я перепечатывала рабочие программы и понимала, что теряю время. Заполнение документов – самая тяжелая, скучная и никому не нужная работа. Эти документы нужны ревизорам, которые аттестует школу. Для учеников они не несут никакой пользы". 

"В настоящее время министерством подготовлен проект федерального закона, который уменьшит нагрузку учителей, связанную с составлением отчетов, ответов на информационные запросы, а также с подготовкой внутренней отчетности в школах", – рассказал Четвертков.

По его словам, в настоящее время преподавателям приходится отвечать на множество запросов, в том числе о количестве деревьев, высаженных в школьном дворе.

"Это не только не имеет отношения к образовательному процессу, но напрямую ему мешает и вредит", – уверен Четвертков.

Он подчеркнул, что специалисты министерства уже изучили ситуацию и определили перечень избыточной отчетности.

Так, в ходе анализа уже поступивших ответов от представителей профессионального сообщества выявлены четыре основных документа для разработки и ведения учителями – это рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:05
Тренер и капитан "АлтайБаскета" рассказал о планах на сезон 1
12:58
"Рискуют остаться без работы": управляющие компании задолжали БСК миллион рублей 0
12:53
Учителей перестанут заставлять "мешать и вредить образовательному процессу" в школах 0
12:37
Проект по обучению предпенсионеров "хромает", но задача решится в срок 1
12:20
Опубликована программа Дня физкультурника в Горно-Алтайске 0
12:02
Тур по ресторанам проведут в честь Дня города в Белокурихе 2
11:58
Медики выяснили, в каком возрасте рак чаще идет в атаку на организм человека 1
11:45
АлтГТУ приглашает алтайских школьников в профильные классы 1
11:30
Орешкин поддержал строительство новой трассы Алтай – Казахстан 2
11:01
Барнаульцев и гостей алтайской столицы приглашают посетить царство сыра 4
10:53
Сотрудников Центра медицины катастроф Алтая пристыдили за жалобы 19
10:03
Дожди, град и грозы ожидают в Алтайском крае 8 августа 1
09:31
Лето дает преимущество: почему стоит приобрести кроссовер сейчас 5
09:16
Реальный эффективный курс рубля вырос на 7,7% 5
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 7
08:59
Экс-президент Киргизии обороняет резиденцию от спецназа 10
08:02
Поручиться за развитие: как финансовые гарантии спасают алтайский бизнес 0
08:00
Свет, счетчики и тарифы: онлайн-конференция с директором БГЭС
Барнаульцы могут напрямую обратиться к гендиректору компании с любым вопросом, касающимся деятельности БГЭС
07:57
2,4 млн га леса горит в труднодоступных местах России 2
07:33
Ущерб от красноярских лесных пожаров может превысить 2 млрд рублей 3
07:18
Куда бы спрятаться: как в барнаульском зоопарке животные переносят аномальную жару 1
07:02
Дорога в небеса: как алтайские альпинисты покоряли и погибали на Эвересте 18
06:46
Интернет-покупки и банковские платежи будут использовать для официальной статистики 0
06:27
"Человек дождя": пять важных ролей в карьере Дастина Хоффмана 6
06:13
Сауна, спортзал и теннис: в Фирсовой Слободе продают коттедж с комплексом отдыха 9
06:01
90% бюджета не освоено: Томенко недоволен темпами газификации Алтайского края 4
00:57
"А там пожары!": Путин пошутил на встрече с пострадавшими от паводка сибиряками 10
23:51
Черную дыру весом в 40 млрд масс Солнца нашли американские ученые 2
22:43
Самосвал сгорел в Барнауле на Змеиногорском тракте 3
22:22
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан 7 августа 1999 года 1
21:56
Кто виноват? Опубликовано видео ДТП с участием трех автомобилей в Барнауле 18
21:38
Томенко: мы должны увеличить темпы ввода жилья до одного миллиона "квадратов" 10
20:40
Неправда: данные о бедности среди детей в России прокомментировал Минтруд 2
19:45
Туристка из Екатеринбурга попала под камнепад на отдыхе в Горном Алтае 1
19:30
Дачи генсеков СССР в Крыму продали за 1,2 млрд рублей неизвестному покупателю 1
18:50
Строители восстановят поврежденные "фекальными водами" квартиры и дезинфицируют дом 7
18:24
Ожирение от готовых сухих завтраков объяснил Онищенко 3
17:01
Причину многометрового фонтана из канализации в Барнауле объяснили в "Росводоканале" 9
16:37
Одобрен переход Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения 9
16:21
Шесть тысяч жителей Барнаула на несколько дней останутся без горячей воды 0
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 4
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 9
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 6
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 9
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 3
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 19
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 10
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 7
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 13

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.