"Тепло без порывов": переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения объяснили в СГК

Сибирская генерирующая компания объяснила, зачем Барнаулу переход в ценовую зону. Напомним, накануне правительство России запустило таким образом проект по модернизации теплоэнергетики города. Инициатива поступила от Алтайского края и СГК.

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов рассказал о том, что компания обслуживает более 1300 км тепловых сетей в Барнауле и больше половины из них достигли нормативного срока службы 30 лет.

"В прошлом году под отключение попадали 482 тысячи барнаульцев. За семь месяцев этого года уже обнаружено и устранено 929 повреждений – на 9% больше, чем за этот же период 2018 года. Чтобы в будущем уверенно гарантировать жителям качественное теплоснабжение, ситуацию нужно переламывать посредством увеличения объема перекладок", – подчеркнул Лузанов.

В прошлом году компанией была разработана долгосрочная программа, которая предполагает вложение в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Из них 6 млрд позволит инвестировать переход краевой столицы в ценовую зону.

"После отправки пакета документов по переходу Барнаула в ценовую зону, совместно с администрацией города мы начали инвестиции уже в этом году, не дожидаясь решения правительства", – отметил Лузанов.

Он напомнил, что два года назад СГК аналогичным путем пошла в Рубцовске: "Там ситуация была более критической и город рисковал сорвать отопительный сезон. Вложения сделаны в первую очередь в самую изношенную инфраструктуру, чтобы у горожан не возникало нареканий к надежности отопления. Теперь мы повышаем там эффективность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения".

В Барнауле в 2019 году объемы перекладки впервые приблизились к нормативному значению в 3% протяженности сетей – это порядка 30 км трубопроводов. Затраты на проведение работ составляют более миллиарда рублей. Уже выполнено 60% от общего объема работ – свыше 17 км. Срок окончания всех работ – 15 сентября.

В следующем году, как пообещал Лузанов, объем перекладки тепловых сетей будет более масштабным. Только инвестиционная программа предполагает замену 25 км сетей и ремонт 48 центральных тепловых пунктов. Будет вложено более миллиарда рублей. Еще 13 км будет заменено в ходе реализации ремонтной программы. Итого город получит 38 км новых теплосетей.

В Алтайском филиале СГК надеются, что результаты работы послужат примером для других городов со схожими проблемами в теплоснабжении, благодаря использованию модели долгосрочного тарифного регулирования.