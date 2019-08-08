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Дачная амнистия на Алтае продлена, но не всем

, ИА "Амител"
Закон затрагивает только дачников и объекты, построенные на земле, предоставленной для ведения садоводства
Продлен упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость / Фото: kadastr22.ru

Продлен упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость / Фото: kadastr22.ru

Несмотря на продление дачной амнистии воспользоваться ей смогут далеко не все, рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по Алтайскому краю, сообщив, владельцы каких именно дач попадают под новый порядок оформления собственности.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии. Упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 года.

До 1 марта 2021 года жители Алтая смогут в упрощенном порядке оформить в собственность загородную недвижимость. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

"Закон затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Для сравнения. В ранее действовавшей редакции закона дачная амнистия также распространялась на объекты недвижимости, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства, гаражное строительство", — пояснила замдиректора региональной Кадастровой палаты Тамара Иваненкова.

Обладатели земельных участков для садоводства смогут оформить в собственность дома или строения на основании технического плана здания. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная правообладателем объекта недвижимости.

"Для того чтобы зарегистрировать право, владельцу необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана. Подготовленный технический план и заявление о кадастровом учете и регистрации права необходимо предоставить в один из офисов МФЦ", — рассказала Иваненкова.

Также вносится ряд поправок в правила определения цен на кадастровые работы. Так, для предотвращения неоправданного завышения цен, субъекты РФ наделяются правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также расположенных на них объектов недвижимости. Кроме того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление прав проводится при соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ.

Владельцу потребуется направить в администрацию населенного пункта уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. А после направить уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического плана здания.

Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам. Так, например, если владелец заявлял о планируемом строительстве одноэтажного дома с площадью 100 кв. метров, а построил многоэтажный дом в котором площадь более 500 кв. метров — администрация субъекта выдаст уведомление о несоответствии параметров объекта заявленным. В таком случае, оформление собственности будет невозможным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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