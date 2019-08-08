Алтайский государственный технический университет совместно с лицеем № 129 г. Барнаула приглашает старшеклассников в профильные классы.

Записаться в них могут учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений Алтайского края. Занятия будут проводиться бесплатно, как на базе лицея, так и в лабораториях АлтГТУ.

Обучение осуществляется по следующим направлениям подготовки: "технологии швейных изделий по индивидуальным заказам" и "технологии пищевых производств".

Программа обучения составляет два года. Подготовку школьников будут вести преподаватели института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.

Занятия начнутся с 1 сентября 2019 года.

Школьникам, завершившим обучение и успешно прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано свидетельство государственного образца о получении профессии пекаря или портного.

Контактные телефоны: 8 (3852) 56-72-10 (Сергей Николаевич Кутлан, директор лицея № 129), 56-72-11 (Татьяна Григорьевна Кулешова, зам. директора), 29-08-92 (Виктория Андреевна Яровикова, замдекана факультета довузовской подготовки АлтГТУ).