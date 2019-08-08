Министр экономического развития России Максим Орешкин во время визита в Республику Алтай заявил о том, что поддерживает строительство автомагистрали, соединяющей регион с Казахстаном.

"У нас в планах, мечтах, еще одна федеральная трасса, которая соединяет Алтай с Казахстаном", – цитирует главу Республики Алтай Олега Хорохордина ТАСС.

По словам Орешкина, будет рассмотрен вариант включения этого проекта в программу приграничного сотрудничества с соседней страной, которую разрабатывают в настоящее время.

Глава Минэкономразвития назначен куратором региона для его ускоренного развития. Аналогичные меры приняты и в других регионах с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Так, куратором Алтайского края стал министр труда Максим Топилин.