День физкультурника в Горно-Алтайске отпразднуют массовыми спортивными мероприятиями, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

10 августа на стадионе "Спартак" пройдут турниры по стрельбе из лука, армрестлингу, мас-рестлингу, кроссфиту, дартсу, уличному баскетболу и мини-футболу.

Торжественное открытие площадки запланировано на 10:00. Регистрация участников будет проходить с 9:00.

День физкультурника ежегодно отмечают в России во вторую субботу августа. Это праздник не только работников физической культуры и спорта, но и всех людей, которые ведут здоровый образ жизни и держат себя в хорошей форме.