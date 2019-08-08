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Тренер и капитан "АлтайБаскета" рассказал о планах на сезон

, ИА "Амител"
Барнаульский баскетбольный клуб начал второй этап подготовки к чемпионату
Фото: алтайбаскет.рф

Фото: алтайбаскет.рф

"АлтайБаскет" приступил ко второму этапу подготовки к сезону. У флагмана алтайского баскетбола жаркая пора: в начале августа команда перебралась в зал спорткомплекса "Победа", где приступила к работе с мячом.

Кроме того, упор делается на укрепление физических кондиций. В июле баскетболисты плотно работали над функциональной подготовкой, тренируясь на стадионе "Лабиринт", в Сухом Логу, в тренажерных залах сети К2 Sport.

"Сборы проходят нормально, настроение у ребят рабочее, – говорит капитан команды Клим Мускулис. – В этом году расписание тренировок более щадящее, нежели в прошлом межсезонье, больше времени дается на восстановление. Ставим перед собой максимальные задачи. Будем надеяться, что у нас сложится боеспособный коллектив, провальных матчей не будет, дадим любой команде бой".

В команде четыре новичка. Из "Локомотива-Кубани-ЦОП" перешли 20-летний воспитанник московского ЦСКА Артем Кузьмин (рост – 201 см), выступавший в составе сборной России до 18 лет, и 25-летний форвард Валерий Алексеев (рост – 210 см), ранее игравший за "Спартак-ДЮБЛ", "Локомотив-Кубань-ДЮБЛ" и ставропольское "Динамо-ЦБК".

Подписал контракт с клубом 21-летний защитник Григорий Комиссаренко (рост – 198 см), который в феврале текущего года входил в пятерку лучших игроков Единой Молодежной лиги ВТБ, выступая за питерский "Спартак-2".

Продолжит карьеру в "АлтайБаскете" и 19-летний центровой Владислав Захаркевич (рост – 205 см). В прошлом сезоне он выступал за БК "Новосибирск", где получал очень мало игрового времени. В ближайшие дни в расположение клуба должен приехать еще один игрок, который призван закрыть позицию "первого номера".

Из детско-юношеской команды тренерский штаб подключил к тренировкам с основным составом Никиту Степанова и Павла Колмакова – племянника тренера Сергея Колмакова.

"В этом году у нас нет "пассажиров", явного балласта, – отмечает главный тренер "АлтайБаскета" Борис Соколовский. – В прошлом сезоне были большие проблемы с реализацией бросков. Результативность гораздо ниже планируемой, мы были последними по этому показателю в лиге. Надеемся, что в новом сезоне сбалансируем игру и будем показывать современный, динамичный баскетбол".

Изменения коснулись и регламента проведения чемпионата России среди мужских команд Суперлиги-2. Состав лиги расширен с 13 до 14 клубов, которые разбили на две группы. "АлтайБаскет" попал в группу "А", где его соперниками будут питерский "Зенит-2", "Тамбов", "Чебоксарские Ястребы", "Локомотив-Кубань-ЦОП", "Иркут" и "Русичи" из Курска.

На первом этапе команды в каждой из групп сыграют между собой спаренные матчи дома и на выезде. Затем три сильнейшие команды (из каждой группы) образуют новую группу, в которой проведут по четыре игры (две дома и две на выезде) с тремя лучшими командами из соседней группы. По итогам двух этапов определятся пары, которые продолжат участие в плей-офф.

Фаворитом чемпионата Борис Соколовский называет "Динамо" из Магнитогорска, главным тренером которого стал опытный Борис Ливанов. Наверняка поборется за путевку в Суперлигу-1 и "Тамбов".

В августе "АлтайБаскет" проведет три контрольных матча против традиционного спарринг-партнера – БК "Новосибирск". 24 августа игра пройдет в Барнауле, а 28-29 августа команды сыграют в Новосибирске.

Сезон "АлтайБаскет" начнет в конце сентября с участия в квалификационном турнире Кубка России. А в чемпионате барнаульцы стартуют 12-13 октября в Краснодаре, где сразятся с фарм-клубом "Локомотива-Кубани", сообщает "Алтайский спорт".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.08.2019 13:08
- гость -

Господи, когда же они начнут в кольцо попадать?!!!!! Ладно в игре мажут, но в штрафном...

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