Более 30 управляющих компаний Барнаула накопили долги перед "Барнаульской сетевой компанией" за ремонт общедомовых приборов учета электроэнергии. Общая задолженность УК превысила миллион рублей. Список неплательщиков возглавляют МУП "ДЕЗ № 1" Ленинского района, МУП "УК Смарт", ООО "УК Реформа", ООО УК "Базис", ООО УК "Возрождение", сообщили в пресс-службе БСК.

Общедомовые приборы учета (ОДПУ) были установлены в многоквартирных домах в рамках ФЗ № 261 "Об энергосбережении" в 2012 году. Тогда работу обязаны были сделать управляющие организации, но фактически оснащением домов электросчетчиками занимались сотрудники БСК, отмечают в компании.

Теперь, когда ОДПУ стал требоваться ремонт, ситуация повторилась. Вместо УК, которые должны в случае неисправности в течение двух месяцев с момента поломки отремонтировать счетчик и ввести его в эксплуатацию, работы проводит "Барнаульская сетевая компания".

Однако услуги энергетиков по законодательству обязаны оплатить управляющие организации из тех средств, которые собственники каждый месяц вносят на счет УК по статье "содержание и ремонт жилища", поскольку общедомовой прибор учета входит в состав общего имущества многоквартирного дома. Пока управляющие организации не спешат выполнять свои финансовые обязательства, сумма их долга увеличивается каждый день.

"Такая нерасторопность приводит к дополнительным денежным затратам в виде пеней, судебных издержек и госпошлины, которые придется оплатить всем собственникам дома при обращении энергетиков в суды, ведь иных источников дохода у УК нет. Задолженность будет взыскана через суд и списана со счетов управляющей организации", – отметил заместитель генерального директора БСК Алексей Бакунин.

Кроме того, управляющие компании могут получить большие штрафы за неэффективную организацию деятельности с грубым нарушением лицензионных требований, а в некоторых случаях и отзыв лицензии на управление домом или на все дома, которые обслуживают. Во многих регионах подобная практика активно применяется.