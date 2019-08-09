Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в Apple Pay/Google Pay*, теперь можно платить через интернет – необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении. Это позволит клиентам банка оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, даже если физической карты нет под рукой. С появлением этой возможности цифровые карты Альфа-Банка начали полностью отвечать всем потребностям клиентов, что устранило необходимость получения физических пластиковых карт в отделении банка.

"Мы стремимся дать клиентам возможность полностью отказаться от пачки пластиковых карт в кошельке. Мгновенная цифровая доставка карт в приложение Альфа-Мобайл у нас реализована давно, и уже 30% наших клиентов, воспользовавшихся цифровой доставкой, не забирают карты из офисов банка – просто платят с помощью смартфона. Теперь же нашими цифровыми картами можно проводить оплаты и в интернете без каких-либо ограничений", – отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

В мае 2018 года Альфа-Банк предоставил клиентам возможность моментального заказа и выпуска дебетовых и кредитных карт в мобильном приложении Альфа-Мобайл. Цифровую карту можно сразу добавить в Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки через бесконтактные терминалы. Ранее для того чтобы платить цифровой картой через интернет, необходимо было получить ее в отделении банка, теперь же необходимые реквизиты – полный номер, срок действия и CVV2/CVC2* – можно посмотреть в приложении Альфа-Мобайл. Кроме того, цифровой картой можно пользоваться и для снятия и внесения наличных: более 1300 банкоматов Альфа-Банка оснащены бесконтактными считывателями.

Оплата товаров и услуг исключительно цифровой картой не только удобна – не нужно носить с собой и доставать из бумажника саму карту, – но и значительно безопаснее, так как снижает риск компрометации платежных реквизитов карты. Процедуры хранения и передачи в мобильное приложение реквизитов карты в Альфа-Банке полностью соответствуют требованиям международного стандарта информационной безопасности платежных карт PCI DSS*.

*Эппл Пей/Гугл Пей, СиВиВи2/СиВиСи2, ПиСиАй ДиЭсЭс – прим.ред.

АО "Альфа-Банк"