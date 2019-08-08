Фото: Ирина Черепанова / vk.com/barneos22

Жильцы барнаульского дома №62 на улице Тимуровская пожаловались на управляющую компанию, которая не ремонтирует протекающую канализационную трубу в подъезде.

Фотографии заполненного нечистотами помещения они опубликовали в паблике Burnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По их словам, уже длительное время канализационные воды топят подвал. Жалобы никакого результата не принесли. Установившаяся в краевой столице жара сделала пребывание в таком доме совсем невыносимым.

"Дышать в квартирах, особенно первого этажа, и вовсе невыносимо — воздух в комнатах до того влажный и тяжелый, что хочется поскорее выйти на улицу, — пишет один из жильцов. — Правда, прежде чем оказаться на ней, придется снова пройти через подъезд, где не только высокая влажность, но и пахнет канализацией".

Подписчики паблика порекомендовали владельцам квартир взять дело в свои руки: запросить наличие средств на счетах УК, и если деньги есть, то требовать их вложения в ремонтные работы. В противном случае предлагают и вовсе отказаться от этой управляющей организации.

Правда на это резонно возразили, что проблемный дом едва ли захочет взять на свое обслуживание другая организация, то есть возможно тогда придется создавать ТСЖ.

Например, собственники квартир дома со схожей проблемой в Камне-на-Оби уже несколько лет не могут заключить договор м УК – нет желающих.