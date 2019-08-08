Известный в алтайском крае автоэксперт Александр Михельсон провел тест-драйв новинки этого года "Рено Аркана 2019" и признал его "довольно уникальным автомобилем".

"До сих пор никто не предлагал кузов кросс-купе в ценовом диапазоне до 1 500 000 рублей — отмечает Михельсон, — Renault решили выступить пионерами бюджетном сегменте и представили Аркана — безусловно симпатичный внешне кроссовер с высоким клиренсом и неоднозначным сочетанием узлов и агрегатов".

Обзор дизайна, интерьера, цен, комплектаций и субъективные впечатления от автоэксперта смотрите в видеоролике.

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