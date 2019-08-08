Повреждение коллектора, из-за которого канализационные воды били фонтаном до шестого этажа многоэтажки, устраняют на Северном Власихинском проезде.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе компании "Росводоканал Барнаул", ее специалисты производят замену двухметрового участка, поврежденного застройщиком. Работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения.

Параллельно ведется ликвидация последствий ЧП. Спецтехника очищает и промывает пешеходные дорожки. Затем территорию дезинфицируют.

7 августа видеозаписи огромного "фекального фонтана" опубликовали в интернете. На место происшествия выезжали заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, а также другие представители городских и районных властей.

Установлено, что причиной ЧП стала неосторожность застройщика, который при проведении благоустроительных работ повредил коллектор диаметром 1000 мм.

"Работы велись с нарушениями правил благоустройства, утвержденных Барнаульской городской Думой в 2017 году: без согласования с водоканалом и без присутствия представителей, которых необходимо вызывать при любых работах в зоне нахождения сетей", — уточнили в пресс-службе компании "Росводоканал Барнаул".

Подрядчик пообещал за свой счет произвести дезинфекцию дома, а также все необходимые работы, чтобы возместить ущерб жильцам, которым канализационной водой выбило стекла и залило квартиры.