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Первый в школе: какая техника необходима ребенку для отличной учебы

, ИА "Амител"
Ноутбук, планшет, МФУ... Как выбрать правильный гаджет, чтобы ребенок учился с удовольствием и высокими результатами

Август – не только финальный месяц летних каникул, это время для активной подготовки к новому учебному году. Он приносит много забот и ребятам, и их родителям, ведь столько всего нужно купить. ТРЦ "ПИОНЕР" поможет в сборах к школе: в этом материале собрана подборка отделов, которые помогут ученикам, их мамам и папам приготовиться к учебе. Ведь чем легче и продуманнее шопинг, тем приятнее начинать новый школьный сезон.

По первому слову техники

Посмотреть документальный фильм по биологии, написать сочинение по литературе и даже посмотреть оценки – все это давно можно сделать с помощью компьютера. Иногда он даже заменяет огромную стопку учебников, и дети вместо большого комплекта книжек и тетрадок берут на уроки только ноутбук. Но даже если не все сконцентрировано на гаджетах, они явно помогут вашему ребенку добиваться новых учебных вершин. Именно поэтому супермаркет цифровой и бытовой техники DNS предлагает широкий выбор ноутбуков и планшетов по сниженной цене. Быть в одном клике от любой необходимой информации – что может быть лучше?

 

Школьникам часто необходимо подготовить доклад или презентацию, для этого нужно распечатать текст или отсканировать его. Чтобы сделать это в любое время, дома должно быть универсальное устройство, объединяющее принтер, сканер и копир. В супермаркете "Эльдорадо" вы найдете такое устройство среди широкого ассортимента на любой вкус и кошелек.

Самым любознательным и стремящимся к звездам – в магазин Leran! Здесь в продаже есть несколько моделей телескопов, которые разнообразят досуг ребенка вне основной учебной программы и обязательно притянут его в мир науки.

Кстати, в магазине первое число каждого месяца – день умножения накопленных бонусов в пять раз. Покупки в День знаний еще выгоднее!

Пусть волнительная подготовка к новому месяцу в календаре и новому этапу в жизни пройдет гораздо приятнее. Пусть школа будет настоящим праздником вместе с ТРЦ "ПИОНЕР".

И еще один приятный бонус: при совершении покупок одним чеком от 1000 рублей в любом отделе торгово-развлекательного центра и от 1000 рублей в гипермаркете "ЛЕНТА", где также представлен большой ассортимент товаров для школы, вы можете принять участие в крутом розыгрыше 1000 подарков, который состоится 28 сентября 2019 года.

С 15 июля по 27 сентября 2019 года совершай покупки в ТРЦ "ПИОНЕР", регистрируй чеки (от 1000 рублей из гипермаркета "ЛЕНТА" вместе с чеком от 1000 рублей из любого другого отдела торгового центра) на стойке регистрации на втором этаже ежедневно с 11:30 до 20:30 и приходи на розыгрыш 28 сентября 2019 года! Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины – это и многое другое "ПИОНЕР" разыгрывает специально для своих любимых покупателей.

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.08.2019 10:09
Медведь-шатун

Не нужны никакие гаджеты, это только отвлекает от учёбы...

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