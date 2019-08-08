Виктор Томенко пообещал развивать дворовой спорт в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко встретился с участниками и тренерами сборной Алтайского края, которая вернулась с IV Всероссийского фестиваля дворового спорта. Соревнования проходили с 25 по 28 июля в Новосибирске.

В сборную региона вошли 39 подростков из Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, Первомайского района и других территорий края. Всего в турнире приняло участие 13 регионов России. Сборная Алтайского края заняла второе общекомандное место, уступив только хозяевам фестиваля. Кроме того, команда девушек из Алтайского края завоевала золото по отжиманию.

Виктор Томенко, встречаясь со спортсменами, пообещал и дальше развивать детский спорт.

"Правительство края уделяет большое внимание развитию не только профессионального, но и массового спорта. И мы будем продолжать это делать. Для этого надо строить много спортивных сооружений – от плоскостных, простых спортивных комплексов до серьезных спортивных объектов. Это есть в наших планах. А вдохнуть в это жизнь можете только вы – те, кто каждый день приходит заниматься, тренироваться и таким образом двигать вперед массовый спорт", – отметил на встрече Виктор Томенко.

Фестиваль дворового спорта проходит под эгидой Минспорта России и Всероссийской федерации школьного спорта, который возглавляет трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.