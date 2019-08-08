Жителя Алтая хотят положить в психбольницу за убийство жены, ее брата и его друга

54-летнего жителя Алтайского края хотят положить в психлечебницу по обвинению в убийстве двух и более лиц, сообщает региональный СК.

"В апреле 2019 года к жителям одного из сел Каменского района в гости приехал брат супруги со своим знакомым. Встречу родственники решили отметить распитием спиртного", — рассказали в ведомстве.

В ходе застолья хозяин дома начал выяснять со своей супругой отношения. За женщину решил заступиться ее брат. Мужчина, разозлившись на гостей и жену, жестоко избил всех сидевших за столом.

От полученных травм супруга и свояк скончались на месте, а еще одному гостю удалось убежать, однако на следующий день он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него заболевания. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

В декабре прошлого года сообщалось, что криминальный авторитет сбежал из психушки в Новосибирске. Позже он был пойман.