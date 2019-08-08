Алибасов потребовал 100 млн рублей с "Ашана" и производителя "Крота"

Продюсер Бари Алибасов подал иск на 100 млн рублей к производителю средства для прочистки труб "Крот" и "Ашану", сообщает RNS со ссылкой на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.

"Сегодня президент коллегии адвокатов "Комиссаров и партнеры" подал иск в Пресненский районный суд к "Ашану" и "АМС Медиа", — рассказал Горжанкин.

Из указанной суммы 15 млн рублей приходятся на моральный вред, а 85 млн — ущерб, причиненный здоровью. В последнюю сумму Алибасов планирует включить расходы на лечение и упущенную выгоду.

В "Ашане" сообщили, что у компании есть все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот".

Также в компании отметили, что при поставках производитель "АМС-Медиа" предоставил свидетельство о государственной регистрации средства "Крот", выданное управлением Роспотребнадзора по Москве.

Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот", приняв бутылку за сок. После он попал в НИИ им. Склифосовского, получив ожоги внутренних органов. Многие сочли это разыгранным шоу для привлечения внимания.

Месяц назад сын продюсера Бари Алибасов – младший стал участником шоу "На самом деле", где ответил на вопросы об отравлении отца под "присмотром" полиграфа.