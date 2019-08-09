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В селе Баюновские ключи на продажу выставлена усадьба с территорией 1,2 гектара. Для сравнения: площадь одного футбольного поля – 0,5-0,6 гектара. Участок огорожен, охраняем и благоустроен, над его дизайном, по словам продавца, трудились "лучшие специалисты". На территории есть парковка для десяти автомобилей, два озера с рыбами, небольшой водопад. Рядом с усадьбой протекает река.

Жилой комплекс состоит из трехуровневого коттеджа площадью 450 квадратных метров, бани с выходом к реке, дома для персонала и хозяйственного блока.

На цокольном этаже коттеджа есть гардеробная, бильярдная, винный погреб, котельная, спортивный зал, сауна. На первом этаже – холл с каминным залом, кухня-студия с выходом на летнюю площадку. На втором этаже предусмотрены две спальные комнаты, терраса. На каждом уровне – санузел.

"Территория усадьбы позволяет организовать вертолетную площадку и построить дополнительно ряд объектов. Коттедж может быть использован в качестве уникального круглогодичного гостевого дома для крупной корпорации или в качестве гостиничного комплекса для туристических компаний, специализирующихся на организации VIP-туров в Горный Алтай", – сказано в объявлении.

Продается усадьба за 28,9 млн рублей.