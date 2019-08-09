Власти Республики Алтай рассмотрят идею туристического сбора в регионе, об этом заявил врио главы региона Олег Хорохордин.

По его словам, сейчас в Горном Алтае формируется стратегия туристического развития, в этом региону помогает Ростуризм. Как сообщает пресс-служба правительства, параллельно разрабатывается программа развития туризма республики, она будет взаимосвязана с программой развития туризма РФ, над которой работает Минэкономразвития.

Глава федерального ведомства Зарина Догузова, находящаяся с рабочей поездкой на Алтае, сообщила, что развитию этого направления мешает ярко выраженная сезонность – до 90% туристов прибывают в Горный Алтай с мая по сентябрь, причем львиная доля турпотока, уже превышающего 2 миллиона человек в год, приходится на июль и август.

Курортный сбор пока взимается только в четырех пилотных регионах страны с 1 мая 2018 года. Это Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. На уровне регионов определяется территория, где с туристов взимают сбор, а также устанавливают его размер и способ оплаты. Он не может превышать 100 рублей в сутки с человека. В Алтайском крае пока плату берут с гостей Белокурихи. Это позволило привлечь в бюджет прошлого года около 30 миллионов рублей. Однако власти региона отмечают, что собираемость сбора с туристов едва превышает 30%.