Российским журналистам в Алтайском крае показали музей, посвященный строительству одной из самых красивых дорог мира. Речь идет о музее Чуйского тракта, который находится в Бийске. В будущем году музею исполняется 100 лет, сейчас идёт реконструкция исторического здания. Здесь хранятся инструменты первых рабочих, которые возводили дорогу в "адских условиях", именно так охарактеризовала экскурсовод условия работы и быта дорожников-первопроходцев тракта.

Напомним, 7 августа в Алтайском крае началась большая медиа-экспедиция, в участниками которой стали журналисты федеральных и региональных СМИ.

Из Барнаула в Бийск журналистов доставили на стилизованном поезде "Калина красная". А по пути работникам СМИ рассказали о транспортной инфраструктуре региона и основных маршрутах, которыми пользуются туристы в Алтайском крае.

По словам директора Алтайтурцентра Татьяны Сажаевой, турпоток в этом году пока составляет 2,2 млн. человек. В пик летнего сезона брендовые направления региона: Яровое, Белокуриха, Бирюзовая Катунь, Ая были заполнены на 100 процентов. Она отметила, что в ближайшие годы точками притяжения туристов в крае могут стать Малиновое озеро, Денисова пещера и город Бийск, который стал первой остановкой медиа-экспедиции.

Кстати, в музей Чуйского тракта представителей СМИ привели не случайно. В течение трех дней журналистам предстоит пройти 260 км водного пути и выяснить, как Минтрансу Алтайского края удаётся совмещать использование дорожных и водных артерий для строительства и, одновременно, сохранения дорог. От Минприроды края работники медиа также узнают секреты сохранения биологического богатства главной водной артерии Западной Сибири, экологической и природоохранной деятельности в приобских лесах в условиях ведения хозяйственной деятельности человека.

Начальник регионального управления по печати и массовым коммуникациям Евгений Нечепуренко рассказал, где сейчас находятся путешественники, а также с чего начнётся самая интересная часть маршрута:

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Напомним, в экспедиции "Алтайские ОБЬятия" принимают участие около 20 человек. В их числе журналисты "Московского комсомольца", "Собеседника" и старейшей на отечественном ТВ программы о путешествиях – "Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым".

Организатор экспедиции – правительство Алтайского края.