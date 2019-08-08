Доля получающих страховую пенсию людей в России в 2018 году достигла 23,4%, подсчитали в Росстате. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Как сообщает RNS, показатель стал рекордным за последние 18 лет. Выше доля пенсионеров была только в 2001 году.

Напомним, право на получение страховой пенсии имеют достигшие пенсионного возраста граждане, инвалиды, их опекуны, многодетные матери и потерявшие кормильца семьи.

Ранее эксперты отметили, что в России резко снизилась численность рабочей силы. Спад связывают с уменьшением населения трудоспособного возраста. За 13 лет оно снизилось на 9%, достигнув 82 млн.