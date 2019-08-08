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Московского блогера поразил характер жителей Алтайского края

, ИА "Амител"

Энтузиасты с горящими глазами — так описала характер жителей Алтайского края московский тревел-блогер Светлана Санникова. По ее словам, это одно из самых сильных ее впечатлений от поездки по Алтаю, передает Служба Новостей FM-Продакшн.

Светлана — одна из участниц медиа-экспедиции "Алтайские ОБЬятия". Свой блог Санникова ведёт в Facebook. Она рассказала, что за первые два дня путешествия журналисты прогулялись по Барнаулу и прокатились на поезде “Калина красная”, где побывали в кабине машинистов. Блогер отметила, что это заставило ее по-новому оценить труд людей, управляющих поездами.

"У меня было примитивное представление о работе этих людей. Раньше мне казалось, что это также просто, как управление трамваем: нажал на кнопочку и поезд сам катится по рельсам. Теперь я знаю, насколько это серьбезная напряженная работа", — отметила Санникова.

За два дня гости успели побывали в музее Чуйского тракта и в Белокурихе. По словам Светланы, впечатлений у нее от путешествия столько, что кажется, что она пробыла на Алтае не два дня, а гораздо больше.

"Много раз слышала... что это лучшее место для полноценного восстановления сил. Но одно дело слышать, другое видеть, а лучше прочувствовать. Воздух густой с устойчивым сосновым ароматом; тишина была бы глухая, если бы не пение птиц, меню на мишленовском уровне; красота и чистота на каждом шагу.... до оздоровительных процедур в этот раз не доберусь, но зато желание вернуться в эти места точно есть. Уютно здесь и спокойно", — написала Санникова о Белокурихе в своем профиле в Facebook.

Однако больше всего Санникову удивил характер жителей Алтая:

"Мое самое яркое впечатление от путешествия по Алтайскому краю, это люди: энтузиасты с горящими глазами. С такой командой хочется быть, работать, отдыхать, куролесить. Мы познакомились с генеральным директором предприятия, которому всего 33 года! А он уже полтора года несет ответственность за 700 человек. В Барнауле мы решили прогуляться по городу и я натолкнулась на юношу, который снимал вечерний город с коптера. Представляете: у человека закончился рабочий день и он идет снимать ночной город!"

Санникова о характере жителей Алтайского края.

Напомним, журналисты федеральных и региональных СМИ отправились в медиаэкспедицию по Алтайскому краю под названием "Алтайские ОБЬятия". Во время путешествия им предстоит посетить  различные туристические достопримечательности. Всего в экспедиции принимают участие около 20 человек, в том числе журналисты старейшей на отечественном ТВ программы о путешествиях – "Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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