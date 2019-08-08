Больных ожирением предложил не лечить известный британский журналист и телеведущий BBC ("Би-Би-Си") Майкл Бюерк, сообщает Metro.

По его словам, это экономически невыгодно. Он посоветовал задуматься о том, во сколько обойдется лечение такого человека, если "вместо смерти от сердечного приступа в работоспособном возрасте", он выйдет на пенсию и будет страдать от деменции, "требуя десятилетия дорогостоящего ухода".

Телеведущий заявил, ранняя смерть больного ожирением – это "самоотверженная жертва", которую человек добровольно принес на благо планеты в борьбе с демографическим дисбалансом и перенаселенностью. Если смотреть с этого ракурса, долголетие не должно становиться главной целью, считает британец.

Бюерк подчеркнул, что ожирение – это не болезнь, и поэтому не нужно ее пытаться лечить, растрачивая средства национальной службы здравоохранения.