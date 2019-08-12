Август – месяц особый. Это финал летних каникул и канун нового учебного года. Он приносит много забот и ребятам, и их родителям, ведь столько всего нужно купить. ТРЦ "Пионер" поможет в сборах к школе: в этом материале вы познакомитесь с отделами, которые помогут ученикам, их мамам и папам приготовиться к учебе. Ведь чем легче и продуманнее шопинг, тем приятнее начинать новый школьный сезон.

Даже после почти повсеместного введения школьной формы гардероб остается одной из значимых составляющих обучения. Ведь важно не только подобрать ребенку симпатичную блузку или пиджак, нужно позаботиться о качестве и практичности ткани и удобстве фасона. Задача не из легких, и именно поэтому ТРЦ "Пионер" представляет в своих отделах только лучшие образцы школьной моды.

В магазине "Стрекоза" вы найдете настоящую классику – довольно строгие, но стильные водолазки, рубашки, кардиганы и жилеты. Школьные ранцы – тоже немаловажная деталь. В чем точно можно будет найти повод для детского самовыражения, так это в рюкзаках. Яркие, вместительные и удобные – они станут отличным дополнением к школьной форме. Приятный бонус: в магазине действуют скидки до 70%.

На настоящем острове детской одежды, в магазине "Мадагаскар", представлен огромнейший выбор школьной формы. Несмотря на преобладание черно-белой гаммы, ассортимент впечатлит даже самого взыскательного маленького модника. Блузы и рубашки из приятных натуральных тканей идеальны для комфорта на весь учебный день.

Настоящего мужчину видно даже за школьной партой. Костюм-тройка, галстук, выглаженная рубашка... Впечатляет описание? Тогда вам в отдел мужской моды "Пеплос". Опытный консультант поможет подобрать костюм из наличия или с пошивом на заказ. А до 1 сентября 2019 года действует акция: каждая третья вещь из школьной формы за полцены.

Гипермаркет Familia также представляет линейку товаров для школы. Одежда, обувь, аксессуары и канцелярия – все это со скидкой до 90%. А еще при покупке от трех товаров с оранжевыми ценниками предоставляется скидка 10%. Школьные бренды становятся доступнее!

Стиль в каждой тетрадке

Канцелярские товары уже давно перестали быть просто учебными принадлежностями – это средство самовыражения и повод добавить в школьные будни немного красок. Настоящая канцелярская ярмарка открылась в магазине "Детский мир". Здесь можно найти все: от ластиков до рюкзаков, любого цвета и формы. Особенно впечатлит выбор школьных дневников – здесь его можно найти на любой вкус и возраст. Еще одной интересной находкой будет "Набор школьника", в который входят тетради, ручки, фломастеры, карандаши, кисти, краски и многое-многое другое – все самое необходимое для школы. Также благотворительный фонд "Детский мир" помогает детям со всей России и организовывает сбор товаров для нуждающихся. Делать добро просто: нужно купить что-то для детей и оставить эти вещи в специальной корзине.

За покупками для детского творчества можно смело отправляться в хобби-маркет Hand Mad. Огромный выбор товаров для уроков рисования и веселого досуга. Краски, бисер, нитки мулине и еще тысячи вещей для юных творческих натур. Притязательному художнику на заметку: в этом магазине просто огромный выбор художественных кистей для настоящих шедевров.

Еще один магазин с огромным выбором канцелярии – "Читай-город". Помимо ученических принадлежностей вы найдете здесь учебники, книги для внеклассного чтения и развивающую литературу. И, конечно, множество милых и веселых аксессуаров для учебы в радость. Например, коллекция ручек разных стилей, размеров и цветов – с такими даже сложная контрольная работа напишется легко. А для правильного планирования своего времени и ведения расписания в "Читай-городе" каждый школьник подберет себе блокнот или ежедневник мечты. Удобный стенд с товарами для школы расположен на входе в магазин, в сети также действует система скидок на многие позиции для учеников.

Пусть волнительная подготовка к новому месяцу в календаре и новому этапу в жизни вашего ребенка пройдет гораздо приятнее с этой подборкой полезных магазинов, а школа станет настоящим праздником вместе с ТРЦ "Пионер"!

И еще один приятный бонус

Совершай покупки в ТРЦ "ПИОНЕР" до 27 сентября 2019 года, регистрируй чеки (от 1000 рублей из гипермаркета "Лента" вместе с чеком от 1000 рублей из любого другого отдела торгового центра) на стойке регистрации на втором этаже ежедневно с 11:30 до 20:30 и приходи на розыгрыш 28 сентября 2019 года! Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины – это и многое другое будет разыграно для любимых покупателей.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр. Ленина, 102в

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