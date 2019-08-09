9 августа в Алтайском крае на смену жаре придет похолодание. Температура воздуха днем, по прогнозу синоптиков, составит от +23°C до +28°C. Ночью столбик термометра будет показывать от +7°C до +12°C, сообщает региональный ЦГМС.

На большей части территории региона ожидается пасмурная погода. На юге и востоке территории ожидаются ливень и град. В остальных районах существует высокая вероятность дождей и гроз.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +24°C до +26°C, в темное – от +10°C до +12°C. Утром прогнозируют дождь и грозу.

Стоит отметить, что в последующий день в Алтайском крае похолодает еще сильнее. Так в субботу нижняя планка дневной температуры может опуститься до +21°C.