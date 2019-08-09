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Новости

Друг лидера "Ногу Свело" умер от укуса клеща в Новосибирске

, ИА "Амител"
Причиной смерти называют клещевой энцефалит
Влад Лабецкий / Фото: vk.com/maxpokrovskiy

Влад Лабецкий / Фото: vk.com/maxpokrovskiy

Администратор сайта группы "Ногу Свело" и друг ее лидера Макса Покровского Влад Лабецкий скончался в Новосибирске, сообщил музыкант на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Сибиряку было 33 года. Он умер после укуса клеща. Причиной смерти называют клещевой энцефалит.

"Он был не только преданным поклонником группы, очень бережно на протяжении многих лет собирая архив, который мы использовали при создании сериала "30/30. 30 лет за 30 недель", но и нашим настоящим другом, исключительно светлым и позитивным человеком, который всегда готов прийти на помощь", – написал Покровский.

По его словам, этой осенью Лабецкий собирался приехать в гости к Покровскому в Нью-Йорк, но не успел...

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона в Новосибирской области проведено 1232 исследования клещей на вирус клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 14 экземпляров (зараженность 1,1%), вирус клещевого боррелиоза обнаружен у 61 экземпляра (зараженность 5,0%).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.08.2019 09:57
гость

карма!!! прививаться надо!

0  0
9.08.2019 10:18
- гость -

Кошка собаки троюродного дяди сводной сестры дядьки из Киева позапрошлого парикмахера Аллы Пугачевой родила вчера котят, которые не хотят есть из блюдца!

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