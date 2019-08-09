"Воровавший электричество" кот из Барнаула стал одним из самых упоминаемых в СМИ

Барнаульский кот, обвиненный жителями дома в воровстве электричества, попал в список самых упоминаемых котиков в российских СМИ за год, согласно данным "Медиалогии".

Первое место занял кот Бари Алибасова, которого искали по всей Москве после отравления хозяина "Кротом". Из российских котиков в список также попал кемеровский кот-экстрасенс (6-е место), выжившая после обрушения дома кошка Мася (7-е место) и барнаульский кот (9-е место). Исследование проводилось специально к Всемирному дню кошек, который отмечали 8 августа.

Напомним, осенью 2018 года суд оправдал кота, обвиненного жителями дома в воровстве электричества. Жильцы заявили, что кот сорвал пломбу с прибора учета, когда пробирался на чердак.

Такие пояснения они дали в суде, куда Барнаульская горэлектросеть обратилась за взысканием 80 тысяч рублей по акту о безучетном потреблении электроэнергии.

В защиту кота в суде выступил электромонтер, который выявил нарушение. По его словам, случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно, поскольку проволока настолько крепкая, что сами электромонтеры используют кусачки. Поэтому даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за нее когтем, она бы уцелела.

По решению суда жильцов обязали оплатить в Барнаульскую горэлектросеть 78 тысяч рублей долга и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство. Подавать жалобу в апелляционную инстанцию хозяева кота не стали. Кот также не стал ничего оспаривать.