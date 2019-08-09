Недовольство шестидневкой в школах алтайские родители смогут высказать Васильевой

Стартовал сбор вопросов к IV Общероссийскому родительскому собранию, которое пройдет 30 августа в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщает Министерство образования Алтайского края.

На мероприятии министр просвещения России Ольга Васильева в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны пообщается с родителями учеников. Благодаря онлайн-трансляции за "школьным собранием" можно будет следить из любой точки мира.

"Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте и через аккаунты Минпросвещения России в социальных сетях. Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания", – рассказали в региональном Минобразовании.

Таким образом родителям алтайских учеников предоставили возможность донести до министра свое недовольство шестидневной неделей. Ранее сообщалось, что школы Алтая с 1 сентября 2019 года будут вынуждены перейти на такой режим из-за введения второго иностранного языка. Это обязательное требование для всех учебных заведений края, поскольку оценка идет в аттестат.

Так, второй иностранный язык появится в пятых, седьмых, восьмых, девятых классах, а также в шестых классах в 133 школах, которые в прошлом году ввели его в пятых классах в рамках пилотного проекта.

Как сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко, введение второго языка – требование федерального образовательного стандарта. Школа не может отказаться от его исполнения. При этом непонятно, где образовательные учреждения будут искать педагогов. Именно этих учителей сегодня катастрофически не хватает в регионе и в целом по стране.

Решение о шестидневке вызвало большое недовольство среди родителей алтайских школьников: "Вы хотя бы один язык на более-менее приличном уровне в каждой школе организуйте, а то приходят в вуз и кроме "мама-папа" и посчитать до десяти ничего не могут", "Научите сначала детей хотя бы один язык знать, свой родной! Вы посмотрите, какая безграмотность вокруг". Некоторые даже предложили выяснить, можно ли назвать трудом учебу в школе, а если так, то следует придерживаться трудового кодекса.