Что она сделала? Бийчанка сняла порчу с перекрестка или прокляла своего возлюбленного

Жительница Бийска, дождавшись ночи, пришла к перекрестку, и когда на нем не было машин, разбила в центре большое зеркало, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".
После такого обряда в комментариях под публикацией решило высказаться немало жителей наукограда, захотевших научить женщину уму-разуму без применения магии – при помощи небольших физических усилий.
Некоторые считают, что это была колдунья, решившая снять порчу с перекрестка.
Другие предположили, что это был обряд, чтобы сломать судьбу человека.
В Сети даже нашелся четкий план действий: купить новое зеркало без сдачи, снять с него всю энергетику, заставить посмотреть в него жертву и в полночь на перекрестке разбить с проклятием. По аналогии: разбитое зеркало – разбитый и человек.
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