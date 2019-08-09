Что она сделала? Бийчанка сняла порчу с перекрестка или прокляла своего возлюбленного

Жительница Бийска, дождавшись ночи, пришла к перекрестку, и когда на нем не было машин, разбила в центре большое зеркало, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

После такого обряда в комментариях под публикацией решило высказаться немало жителей наукограда, захотевших научить женщину уму-разуму без применения магии – при помощи небольших физических усилий.

Некоторые считают, что это была колдунья, решившая снять порчу с перекрестка.

Другие предположили, что это был обряд, чтобы сломать судьбу человека.

В Сети даже нашелся четкий план действий: купить новое зеркало без сдачи, снять с него всю энергетику, заставить посмотреть в него жертву и в полночь на перекрестке разбить с проклятием. По аналогии: разбитое зеркало – разбитый и человек.