Житель Алтая полгода ходил на "Почту России" за лотерейками и выиграл в итоге 1,4 млн

Житель Алтая по имени Сергей выиграл 1,4 млн рублей по лотерейному билету, приобретенному в почтовом отделении, сообщили в региональной "Почте России".
"В почтовое отделение мужчина исправно ходил на протяжении полугода, крупных выигрышей не было, но Сергей не отчаивался, а ждал и был уверен, что этот день наступит. Так и случилось. В конце июля житель Шипуновского района пришел на почту, чтобы снова испытать удачу", – рассказали в учреждении.
Начальник отделения связи рассказал, что когда пришел Сергей с выигрышным билетом, то просто протянул его, чтобы проверили.
Сообщается, что мужчина выиграл в 347-м тираже жилищной лотереи, которую приобрел 20 июля.
С января 2019 года крупные выигрыши на почте получили 13 жителей Алтайского края, рассказали в учреждении. Так, в феврале пенсионер выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей.
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Статистику плиз, сколько всего потратили на билеты, и сколько выиграли.