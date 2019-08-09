Житель Алтая полгода ходил на "Почту России" за лотерейками и выиграл в итоге 1,4 млн

Житель Алтая по имени Сергей выиграл 1,4 млн рублей по лотерейному билету, приобретенному в почтовом отделении, сообщили в региональной "Почте России".

"В почтовое отделение мужчина исправно ходил на протяжении полугода, крупных выигрышей не было, но Сергей не отчаивался, а ждал и был уверен, что этот день наступит. Так и случилось. В конце июля житель Шипуновского района пришел на почту, чтобы снова испытать удачу", – рассказали в учреждении.

Начальник отделения связи рассказал, что когда пришел Сергей с выигрышным билетом, то просто протянул его, чтобы проверили.

Сообщается, что мужчина выиграл в 347-м тираже жилищной лотереи, которую приобрел 20 июля.

С января 2019 года крупные выигрыши на почте получили 13 жителей Алтайского края, рассказали в учреждении. Так, в феврале пенсионер выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей.