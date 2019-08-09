Виктор Томенко: институт мировых судей приблизил правосудие к гражданам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании с председателями районных и городских судов региона обсудил результаты работы за полугодие и проблемы, касающиеся обеспечения деятельности судейского сообщества, сообщается на официальном сайте края.

В Алтайском крае осуществляют правосудие 143 мировых судьи, задачи по обеспечению деятельности которых возложены на региональные власти. Только за последние два года в новые здания переместили 51 судебный участок. За счет средств краевого бюджета выкупили здания в Новоалтайске и селе Павловске. В настоящее время завершается капитальный ремонт административного здания в Барнауле по улице Попова, где разместятся еще 23 судебных участка. Все это в конечном итоге направлено на создание комфортных условий для работы с обращениями людей, которые приходят за помощью к мировым судьям.

"Вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение, важны не только для судейского сообщества, но и для всех жителей края. Касаются они укрепления законности, улучшения делового климата и защиты прав наших граждан", – подчеркнул Томенко.

Особое внимание губернатор уделил мировой юстиции: "Значимость мировых судей трудно переоценить. Этот институт не только приблизил правосудие к гражданам, но и позволил снизить нагрузку на федеральных судей".

В числе актуальных проблем, которые сегодня требуют решений, Томенко назвал высокую загруженность мировых судей: "Если посмотреть статистику, нагрузка в 2017 году возросла на 21%, в 2018 – еще на 12%. И это все заставляет нас отреагировать на эту проблему, чтобы сохранить результативность работы мировой юстиции".

По словам Томенко, есть несколько вариантов решения проблемы. "С началом политического сезона мы внесем от правительства или губернатора закон, где уточним границы наших судебных участков – перераспределим с учетом нагрузки. В некоторых территориях, сельской местности, недостаточно нагрузки, а в городах серьезно возрастает объем обращений и дел, требующих рассмотрения. И на это надо реагировать", – подчеркнул глава региона.

Не остался без внимания и кадровый вопрос. Томенко отметил, что Алтайский край сегодня остается единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где в аппарате мирового судьи всего по два человека и нет категории помощников.

В середине июля после ливня обрушилась стена здания, в котором заседает мировой суд в Камне-на-Оби.