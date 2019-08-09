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Виктор Томенко: институт мировых судей приблизил правосудие к гражданам

, ИА "Амител"
В числе актуальных проблем мировых судей губернатор Алтая назвал высокую загруженность
Особое внимание Виктор Томенко уделил мировой юстиции / Фото: altairegion22.ru

Особое внимание Виктор Томенко уделил мировой юстиции / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании с председателями районных и городских судов региона обсудил результаты работы за полугодие и проблемы, касающиеся обеспечения деятельности судейского сообщества, сообщается на официальном сайте края.

В Алтайском крае осуществляют правосудие 143 мировых судьи, задачи по обеспечению деятельности которых возложены на региональные власти. Только за последние два года в новые здания переместили 51 судебный участок. За счет средств краевого бюджета выкупили здания в Новоалтайске и селе Павловске. В настоящее время завершается капитальный ремонт административного здания в Барнауле по улице Попова, где разместятся еще 23 судебных участка. Все это в конечном итоге направлено на создание комфортных условий для работы с обращениями людей, которые приходят за помощью к мировым судьям. 

"Вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение, важны не только для судейского сообщества, но и для всех жителей края. Касаются они укрепления законности, улучшения делового климата и защиты прав наших граждан", – подчеркнул Томенко.

Особое внимание губернатор уделил мировой юстиции: "Значимость мировых судей трудно переоценить. Этот институт не только приблизил правосудие к гражданам, но и позволил снизить нагрузку на федеральных судей".

В числе актуальных проблем, которые сегодня требуют решений, Томенко назвал высокую загруженность мировых судей: "Если посмотреть статистику, нагрузка в 2017 году возросла на 21%, в 2018 – еще на 12%. И это все заставляет нас отреагировать на эту проблему, чтобы сохранить результативность работы мировой юстиции".

По словам Томенко, есть несколько вариантов решения проблемы. "С началом политического сезона мы внесем от правительства или губернатора закон, где уточним границы наших судебных участков – перераспределим с учетом нагрузки. В некоторых территориях, сельской местности, недостаточно нагрузки, а в городах серьезно возрастает объем обращений и дел, требующих рассмотрения. И на это надо реагировать", – подчеркнул глава региона.

Не остался без внимания и кадровый вопрос. Томенко отметил, что Алтайский край сегодня остается единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где в аппарате мирового судьи всего по два человека и нет категории помощников.

В середине июля после ливня обрушилась стена здания, в котором заседает мировой суд в Камне-на-Оби.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.08.2019 16:50
гость

Особенно это судебные приказы от мошенников выписывать. И по два исполнительных листа на одно судебное решение выдавать !!!!

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9.08.2019 17:06
гость

Оказывается ради интереса одного чиновника у нас суды перестают работать во имя справедливости,даже конституцию и гражданский кодекс трактуют по своему.

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9.08.2019 17:28
- гость -

В "нашей" стране от "правосудия" лучше держаться подальше...

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9.08.2019 17:51
- гость -

А на загруженность врачей он не обратил внимание ? Да и зарплату сопоставить нельзя.

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9.08.2019 18:07
месный

ага особенно когда по телефону судье звонят и говорят ей её вердикт - телефонное право называется. Ещё есть сословный суд - сами догадаетесь чё это

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9.08.2019 18:08
- гость -

Интересно, с какой стороны оно приблизилось? Если только в части нарушения гражданских прав. А как иначе это понимать, если мировой судья рассматривает иск и выносит решение не только без участия гражданина-ответчика, но даже и вовсе не ставя его в известность о наличии иска! А гражданин узнает об этом постфактум от судебных приставов, когда те зарплатную/пенсионную карту заблокируют или и вовсе молча спишут полпенсии.
Шутник он, однако, губернатор наш!

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9.08.2019 19:11
Серф

"Вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение, важны не только для судейского сообщества, но и для всех жителей края. Касаются они укрепления законности, улучшения делового климата и защиты прав наших граждан"

- Вы сначала разберитесь с трудовыми вопросами сотрудников самих судов, чтобы у людей там работающих была достойная ЗП. Вся работа только на помощниках судей и секретарях, у судей только личная ответственность за принятое решение и всё. А ЗП у помощников, если не ошибаюсь 15-17К, у секретарей где-то 10-11К.

Кроме того, какого спрашивается лешего помощникам судей не выплачиваются стимулирующие выплаты, хотя по закону должны.

Как так, такая госмашина огромная, а к людям такое наплевательское отношение, или это как с пожарами - стимулирующие выплаты выплачивать экономически не выгодно?

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